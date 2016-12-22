В Госдуме предложили разрешить применять спецсредства к авиадебоширам

В Госдуме предложили разрешить экипажам самолетов применять спецсредства сдерживания в отношении хулиганов на борту. Соответствующий законопроект опубликован на сайте нижней палаты.

Законопроект предполагает внести изменения в Воздушный кодекс России и разрешить командиру воздушного судна давать экипажу распоряжение о применении спецсредств, если кто-то на борту создает угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других людей. Перечень спецсредств должно установить правительство.

Автором инициативы является депутат от ЛДПР Александр Старовойтов. По его мнению, принятие данных мер позволит экипажу своевременно и эффективно реагировать на случаи агрессивного поведения пассажиров.

В сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий административную ответственность за дебош в самолете. Штраф за невыполнение распоряжений командира, согласно документу, увеличивается с 2–5 тыс. до 20–40 тыс. руб. Кроме того, нарушителя могут арестовать на 15 суток.