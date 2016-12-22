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Госдума поддержала повышение штрафов для авиадебоширов
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Госдума поддержала повышение штрафов для авиадебоширов
Общество, 16:07
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Госдума поддержала повышение штрафов для авиадебоширов

Законопроект, усиливающий административную ответственность за авиадебош, нарушение правил допуска к полетам воздушных судов, пилотирование без прав или в состоянии алкогольного опьянения, принят депутатами в первом чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложило внести правительство России. Согласно документу, за невыполнение распоряжений командира воздушного судна (курение на борту или отказ застегнуть ремни безопасности при взлете и посадке) штраф увеличивается с 2–5 тыс. до 20–40 тыс. руб. Также нарушитель может быть подвергнут административному аресту на срок до 15 суток.

Медведев пообещал сделать штрафы до 50 тыс. руб. для авиадебоширов
Общество

Помимо этого вносится поправка в статью о нарушении правил фото-, видео- и киносъемки. Предлагается увеличить штраф с 100 до 1 тыс. руб с конфискацией материального носителя.

В кодекс вводится и новая статья о мелком хулиганстве «на железнодорожном транспорте, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования». За подобные нарушения предлагается штраф в размере 30–50 тыс. руб. или арест до 15 суток (против 500–1000 руб. или ареста на 15 суток).

Ранее о данной инициативе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Законопроект об ужесточении ответственности за противоправное поведение в самолетах был одобрен правительством 16 марта, а уже 28 марта его внесли в Госдуму.

В июне начал действовать закон о черных списках авиадебоширов. Пассажиру, внесенному в специальный реестр, может быть отказано в оказании услуг воздушной перевозки. Внесение пассажира в черный список возможно на основании постановления об административном наказании или приговора суда о признании его виновным в совершении преступления на борту самолета.

Теги: Госдума , Штрафы , авиадебошир
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