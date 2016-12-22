Устроившего дебош в самолете москвича арестовали на два месяца

Житель Москвы, устроивший дебош на борту самолета, следовавшего из столицы в Мирный, арестован на два месяца. Об этом сообщает Следственный комитет России в Twitter.
Как отмечается, пассажира обвиняют в «хулиганских действиях на воздушном транспорте, оскорблении и применении насилия в отношении полицейских». СК возбудил дело по ст. 213, ст. 318, ст. 319 УК.
Инцидент произошел 15 августа. Пассажир самолета Ту-154, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушил общественный порядок, нецензурно выражался в адрес бортпроводников и не подчинялся требованиям экипажа. После прибытия в аэропорт Мирный мужчина был доставлен в отдел полиции, где он также вел себя агрессивно и ударил полицейских.
В начале июля полиция задержала пьяного дебошира, снятого с рейса Москва — Екатеринбург. Его привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).