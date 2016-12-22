«Аэрофлот» на год отказал первым трем авиадебоширам в своих услугах

Внесенные в черный список не смогут летать «Аэрофлотом» в течение года. Еще четыре кандидатуры находятся на рассмотрении. Это первый случай после принятия соответствующих поправок в законы, когда хулиганам было отказано в услугах

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Аэрофлот» внес первых трех пассажиров в черный список за устройство дебошей на борту. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, передает «РИА Новости».

Выступая перед журналистами, он рассказал, что два пассажира устроили дебош на рейсе Москва — Алма-Ата. По их делу власти уже приняли решение об административном наказании. Эти граждане не смогут пользоваться услугами «Аэрофлота» в течение года. В отношении третьего пассажира было заведено уголовное дело за хулиганство. По словам Савельева, он не только дебоширил в самолете, который следовал из Москвы в Уфу, но и оскорблял членов экипажа.

Еще четыре кандидатуры находятся на рассмотрении. Запрет на полеты рейсами «Аэрофлота» для пассажиров, внесенных в черный список, не распространяется на всю группу авиакомпаний, поскольку у ее участников нет законодательного основания объединять свои черные списки.

Савельев заметил, что для указанных лиц все равно остаются исключения, при которых они все-таки смогут воспользоваться услугами «Аэрофлота». «Есть изъятия в законе, когда у них есть необходимость вылететь и ничем другим они не [воспользоваться] могут, смерть родственника например. Есть специальный список изъятий, по которому они могут вылететь — по случаю болезни, но это надо доказывать, это не так все просто», — уточнил гендиректор «Аэрофлота».

В конце ноября прошлого года Совет Федерации одобрил пакет поправок в Воздушный и Гражданский кодексы, а также в КоАП, которые позволяют авиакомпаниям составлять черные списки авиационных дебоширов. В начале июля поправки вступили в силу. Авиаперевозчики получили право отказывать в оказании своих услуг деструктивным пассажирам, которые не выполняли распоряжения командира экипажа и были привлечены к ответственности за хулиганство на борту воздушного судна.

До принятия этих поправок авиакомпании вели свои внутренние черные списки, но правовой базы у этих документов не было. Так, уточняет ТАСС, в корпоративном черном списке «Аэрофлота» насчитывается более 3 тыс. человек.