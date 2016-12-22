Кремль прокомментировал задержание Рыболовлева в Монако

Кремль относится с повышенным вниманием к задержанию в Монако российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Как пояснил представитель Кремля, ситуации с задержанием и арестами российских предпринимателей уже имели место. «Мы относимся к каждому такому случаю с повышенным вниманием», — сказал Песков, добавив, что подробности Кремлю не известны.

Накануне газета Le Monde сообщила, что российский бизнесмен был задержан по запросу прокуратуры Монако. В его апартаментах в Монте-Карло прошли обыски. По данным издания, против Рыболовлева начали расследование по фактам «коррупции и торговли влиянием».

Источник РБК сообщал, что днем 6 ноября Рыболовлева вызвали на допрос в прокуратуру, после чего миллиардер не покидал отделение. Адвокаты Рыболовлева, комментируя РБК публикацию Le Monde, выразили сожаление в связи с нарушением тайны следствия. Посольство России в Париже обратилось к властям Монако с просьбой разъяснить причину задержания бизнесмена.