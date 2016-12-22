Посольство в Париже обратилось к Монако после задержания Рыболовлева

Посольство России в Париже обратилось к властям Монако с просьбой разъяснить причину задержания российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы российской дипмиссии Сергея Паринова.

«Пока никакой официальной информации от властей княжества, равно как обращений от Дмитрия Рыболовлева или его адвокатов в российское посольство и консульские учреждения не поступало», — сказал дипломат.

Ранее в генконсульстве России в Марселе сообщали РБК, что не получали данных касательно Рыболовлева.

О том, что российский бизнесмен был задержан по запросу прокуратуры Монако, сообщала газета Le Monde. Издание отмечало, что в апартаментах предпринимателя в жилом комплексе в Монте-Карло прошли обыски. информации газеты, против российского миллиардера открыли расследование по фактам «коррупции и торговли влиянием».

Источник РБК, знакомый с ситуацией, сообщал о вызове Рыболовлева днем 6 ноября вызвали на допрос в прокуратуру Монако днем 6 ноября, это было сделано по просьбе судебного следователя. После этого бизнесмен миллиардер не покидал отделение. Адвокаты Рыболовлева Эрве Темим и Тома Джаккарди сообщали РБК, что сожалеют о нарушении тайны следствия, свидетельством этого стало появление данных в СМИ о задержании миллиардера.

Согласно оценке Forbes, Дмитрий Рыболовлев занимает 18 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, он владеет состоянием в $6,8 млрд.