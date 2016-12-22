Адвокаты Дмитрия Рыболовлева заявили о нарушении тайны следствия

​Адвокаты российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева Эрве Темим и Тома Джаккарди прокомментировали РБК публикацию газеты Le Monde, в которой утверждается, что бизнесмена взяли под стражу по просьбе прокуратуры Монако.

Адвокаты выразили сожаление в связи с нарушением тайны следствия и попросили строго соблюдать презумпцию невиновности миллиардера.

«Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако», — сказали правозащитники.

Информацию о задержании Рыболовлева вечером, 6 ноября, опубликовала газета Le Monde. По данным издания, в апартаментах россиянина в жилом комплексе La Belle Epoque в Монте-Карло прошли обыски. Также газета отметила, что расследование в отношении миллиардера открыто в том числе по фактам «коррупции и торговли влиянием», а также соучастия в этих преступлениях.

В свою очередь источник РБК, знакомый с обстоятельствами дела, сообщил, что Рыболовлев был вызван на допрос.

Разбирательства между Рыболовлевым и Бувье длятся с 2015 года, бывший владелец «Уралкалия» обвиняет своего бывшего дилера в том, что из-за Бувье предприниматель переплатил за купленные на аукционах произведения искусства около €1 млрд. В частности, он купил работу Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за $127,5 млн.

Адвокаты Рыболовлева также заявили во вторник РБК, что им не составит труда продемонстрировать, что швейцарский арт-дилер Ив Бувье, которому предъявлены обвинения «в крупнейшем мошенничестве, пользовался и продолжает пользоваться со стороны судебных органов в Монако отношением весьма далеким от неблагосклонного».