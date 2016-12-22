Верховная рада одобрила передачу Андреевской церкви Константинополю

Верховная рада Украины одобрила законопроект президента страны Петра Порошенко о безвозмездной передаче киевской Андреевской церкви Вселенскому патриархату. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».



«Андреевскую церковь передадут в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий с условием, что Вселенский патриархат будет соблюдать законодательство об охране культурного наследия», — сообщает телеканал.

Отмечается, что само здание останется в государственной собственности, а передача его в пользование влечет исключение из перечня недвижимых объектов культурного наследия заповедника «София Киевская». За законопроект проголосовали 237 народных депутатов. Законопроект о безвозмездной передаче Андреевской церкви Порошенко внес в Верховную раду 17 октября.

Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристические отношения с Константинопольским патриархатом из-за предоставления автокефалии украинской церкви.