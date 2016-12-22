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В палату представителей США избрали рекордное число женщин
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В палату представителей США избрали рекордное число женщин
Политика, 11:32
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В палату представителей США избрали рекордное число женщин

На состоявшихся в США промежуточных выборах в конгресс женщины получили рекордное количество мест в палате представителей. Об этом сообщает Bloomberg.

По предварительным данным, в нижнюю палату уже прошли 86 женщин, до этого максимальное количество составляло 84. Как уточняет Reuters, в конгресс впервые избрали двух женщин-мусульманок — от штатов Мичиган и Миннесота. Обе они состоят в Демократической партии.

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По данным СМИ, Республиканская партия по итогам выборов сохраняет большинство в сенате, но теряет контроль над палатой представителей. По данным Fox News, республиканцы по состоянию на 8:00 мск получили 52 места из 100 в сенате, по данным CNN — 51 место. При этом оба телеканала утверждают, что Демократическая партия вернула контроль над нижней палатой впервые с 2008 года. Чтобы получить большинство в палате представителей, партия должна провести в нее не менее 218 депутатов из 435. Президент США Дональд Трамп назвал прошедшие выборы «потрясающе успешными».

Промежуточные выборы в США состоялись 6 ноября. По их итогам будут переизбраны палата представителей, 35 сенаторов, а также ряд губернаторов.
 

Теги: Выборы , женщины , конгресс США
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