Тест для Трампа: что стоит на кону выборов в конгресс

В США проходят промежуточные выборы в конгресс. О том, кого социологи прочат в победители, как в результате может измениться политика Вашингтона и его отношения с Москвой, — в материале РБК

Фото: Caleb Kenna / Reuters

​1. Кого избирают в США 6 ноября? 6 ноября граждане США выбирают новый состав 435-местной палаты представителей, а также 35 сенаторов (из ста). В настоящий момент республиканцы контролируют большинство кресел в обеих палатах конгресса (51 — в сенате, 236 — в палате представителей). Срок полномочий членов палаты представителей — два года, сенаторов — четыре года. Помимо переизбрания законодателей 6 ноября в США также пройдут выборы губернаторов в 36 штатах. Сейчас 33 штата США имеют губернатора-республиканца,16 — губернатора-демократа. На последних губернаторских выборах в штате Аляска победил независимый кандидат. Губернаторы в большинстве штатов избираются каждые четыре года. Исключение составляют штаты Нью-Гэмпшир и Вермонт, где губернаторский срок ограничен двумя годами. Ноябрьские выборы называют промежуточными, так как они проводятся посреди четырехлетнего президентского срока. В данном случае голосование проходит два года спустя после избрания республиканца Дональда Трампа 45-м президентом США. Первые итоги выборов станут известны рано утром 7 ноября по московскому времени. Избирательные участки США начнут закрываться в два ночи по Москве, а последний участок (Аляска) закроется в восемь утра. Не исключено, что новый расклад сил в палате представителей будет ясен уже к 7:00 мск, пишет Bloomberg. Итоги выборов в сенат станут известны позднее, уточняет агентство.

2. ​Какая партия является фаворитом на промежуточных выборах? Республиканцы имеют низкие шансы удержать преимущество в палате представителей, и демократы, вероятно, завладеют там большинством, считают аналитики. Согласно прогнозам портала FiveThirtyEight, демократам удастся получить контроль над большинством в палате представителей с вероятностью 87,6%. В целом по стране доля избирателей, поддерживающих демократов, на 9% больше, чем доля тех, кто поддерживает республиканцев. В контексте распределения мест в палате представителей такой отрыв позволит демократам получить там 234 кресла — почти на 40 больше, чем они имеют сейчас. Согласно тем же прогнозам, республиканцы сократят свое представительство в палате с нынешних 236 мест до 201. Уверенное выступление демократам предсказывают и в гонке губернаторов. Аналитики FiveThirtyEight прогнозируют, что количество губернаторов-демократов по итогам голосования возрастет с нынешних 16 до 26, а количество губернаторов-республиканцев сократится с 33 до 26. При этом республиканцев нельзя совсем сбрасывать со счетов, утверждает основатель FiveThirtyEight Нэйт Силвер. Хотя шансы демократов получить большинство в палате представителей высоки — выше, чем шансы демократа Хиллари Клинтон на выборах в 2016-м, которые она проиграла Трампу с минимальной разницей, — они все же не равны 100%. На руку республиканцам, в частности, могут сыграть хорошие экономические показатели, демонстрируемые США. «Потребительская уверенность растет, уровень безработицы ничтожен, инфляция низкая, зарплаты увеличиваются», — констатировал Силвер. Республиканцам, скорее всего, удастся удержать преимущество в сенате. Вероятность такого исхода составляет 81,1%, подсчитали в FiveThirtyEight. Согласно прогнозам портала, по итогам голосования 6 ноября республиканцам отойдет 52 кресла в сенате (на одно больше, чем сейчас), демократам — 48. Задачу демократам осложняет то, что из 35 сенаторов, которым предстоит переизбрание, 26 являются демократами, и только восемь — республиканцами, указывают ​аналитики портала. История на стороне демократов Потеря республиканцами палаты представителей не станет сенсацией. Результаты большинства промежуточных выборов во время первого срока действующего президента были не в пользу партии главы государства, напоминает исследовательский центр Gallup. Всего три раза в последние сто лет (в 1943, 1998 и 2002 годах) президентской партии удавалось увеличить свое представительство в конгрессе, а не сократить. В среднем на промежуточных выборах, которые проводились в США с 1946 года, партия президента теряла 7,3% поддержки, подсчитали в FiveThirtyEight.

4. Как результат выборов может повлиять на политику Трампа? Ситуация «разделенного» конгресса, где республиканцы контролируют сенат, а демократы — палату представителей, несет в себе очевидные риски, отмечают аналитики банка Nordea. Трамп — конфликтный политик, и ему может быть трудно договориться с демократами по вопросам внутренней повестки, констатируют эксперты. Это может быть чревато проволочками в вопросах финансирования правительства и повышения потолка госдолга, следует из обзора банка. Фото: Daniel Acker / Bloomberg Сложнее Трампу станет и реализовывать свои реформы, констатируют эксперты Nordea. Трамп, в частности, не оставляет попытки изменить миграционное законодательство и провести реформу системы здравоохранения. В условиях «разделенного» конгресса для претворения в жизнь этих планов Трампу, вероятно, придется чаще полагаться на президентские указы, которые не требуют одобрения законодателями, но могут быть отменены его преемниками на посту президента. Неудачи во внутренней политике могут заставить Трампа сконцентрироваться на внешней повестке, где его действия будут скованы конгрессом в меньшей степени, считают в Nordea. Это будет означать дальнейшее ужесточение позиции в переговорах с торговыми партнерами и увеличение пошлин. Торговая война между Китаем и США может выйти за рамки двустороннего противостояния и распространиться на Евросоюз, предсказывают аналитики банка. Кроме того, Трамп может ужесточить подход к Ирану, допустил в беседе с РБК старший аналитик консалтинговой компании AKE Group по вопросам политических рисков Максимилиан Хесс.