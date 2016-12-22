Трамп назвал промежуточные выборы в США «потрясающим успехом»

Президент США Дональд Трамп заявил, что состоявшиеся в стране промежуточные выборы «потрясающе успешны», и поблагодарил всех избирателей. Об этом он написал в своем Twitter.

Выборы в Конгресс США прошли 6 ноября. По их итогам будет полностью переизбрана Палата представителей (435 членов) и около трети сенаторов (35 из 100). Кроме того, в десятке штатов состоялись выборы губернаторов.

Согласно прогнозам Fox News, большинство в Палате представителей могут впервые за восемь лет получить демократы. В этом случае представители Демократической партии США получат право инициировать импичмент Трампа. Такого же мнения придерживается телеканалы CNN и NBC, которые отмечают, что республиканцам удастся удержать большинство в Сенате.