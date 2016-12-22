Пекин прокомментировал введенные за сотрудничество с Россией санкции США

Министерство иностранных дел Китая призвало США снять санкции, которые были введены в отношении китайских военных, за то, что они купили российские истребители и зенитные ракетные комплексы. Об этом заявил представитель китайского МИДа Гэн Шуан, передает Би-би-си.



По его словам, если Вашингтон не отменит свои ограничения, то у этого решения «будут последствия».

В четверг, 20 сентября, США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР за то, что это ведомство купило у России истребители Су-35 и комплексы С-400. Ограничения были введены в рамках закона об антироссийских санкциях CAATSA, который подразумевает наказание за сотрудничество с российским оборонным сектором. В американский санкционный список попали департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директор Ли Шанфу.



Как пишет издание Washington Examiner со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника, Вашингтон может также ввести ограничения против Турции, Индии и Катара и других возможных покупателей С-400 у России.



Кроме того, США ввели новые ограничения против 33 российских физических и юридических лиц. В том числе в санкционный список попали частная военная компания Вагнера, логистическая компания Министерства обороны «Оборонлогистика» и авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре (КНААПО), занимающийся сборкой самолетов компании «Сухой», начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, а также его заместитель Сергей Гизунов. Кроме того, в черный список были внесены 13 россиян, которых в США считают причастными к вмешательству в американские президентские выборы.



Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ввод новых ограничений свидетельствуют о том, что предыдущие санкции не дали желаемых результатов. Замглавы российского МИДа также отметил, что напряженность в российско-американских отношениях оказывает негативное влияние на стабильность в мире. «Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным», — подчеркнул он.