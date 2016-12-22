МИД Китая вызвал американского посла в связи с санкциями за покупку С-400

Министерство иностранных дел вызвало посла США в связи с вводом санкций за покупку у России ЗРК С-400 и истребителей Су-35. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цэгуан, передает Центральное телевидение Китая.
По его словам, американскому послу будет высказан протест в связи с вводом ограничений со стороны США.
Цэгуан отметил, что Вашингтон принятием санкционных мер нарушил основные принципы международного права. Он назвал американские санкции «гегемонистским актом». Заместитель главы МИДа отметил, что военное сотрудничество между Китаем и Россией — это дела двух суверенных стран и США «не имеют права вмешиваться». Он добавил, что Китай примет все необходимые меры, чтобы «надежно защитить национальные интересы».
В четверг, 20 сентября, Вашингтон ввел санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР. Такие меры были приняты во исполнение закона CAATSA, который подразумевает наказание за сотрудничество с российским оборонным сектором. Китайские военные приобрели у России истребители Су-35 и комплексы С-400. Таким образом, в черный список попали покупатели российского вооружения, а именно департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директор Ли Шанфу.
Китайское министерство иностранных дел призвало США отменить санкции. В Пекине отметили, что если Вашингтон этого не сделает, то «будут последствия». Также отказаться от ограничительных мер потребовало Министерство обороны Китая. Китайское военное ведомство назвало американские санкцией «ошибкой» и «вопиющим нарушением».