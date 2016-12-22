Китай отменил участие в совместных мероприятиях с США из-за санкций

Китай отменил участие своих представителей в нескольких совместных мероприятиях с США в связи с санкциями Вашингтона в отношении китайского военного ведомства из-за сотрудничества с оборонными предприятиями России. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

КНР отказалась участвовать в симпозиуме по поддержанию международной безопасности на море, который в ближайшее время пройдет США. Также в Пекине заявили об отмене второй встречи представителей штабов двух стран в рамках межармейского диалога. Она должна была пройти в столице Китая 25–​27 сентября.

Ранее МИД Китая вызвал посла США Терри Бранстеда. Ему будет выражен протест в связи с вводом ограничений.

США ввели санкции против департамента развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директора Ли Шанфу 20 сентября. Причиной послужила закупка у России истребителей Су-35 и комплексов С-400. Таким образом был создан прецедент: США впервые ввели так называемые вторичные санкции — санкции против иностранного лица за запрещенное сотрудничество с Россией.

МИД Китая призвал США снять санкции, пообещав, что у этого решения «будут последствия». Минобороны КНР назвало введение ограничений «вопиющим нарушением» международных норм.

