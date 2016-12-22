ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,54 65,51 EUR Нал. 75,89 74,77 USD Бирж. 65,97 -0,24 EUR Бирж. 75,32 -0,12 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6465,30 -6,20 IMOEX 2397,81 +0,84% RTSI 1145,15 +0,91% Brent 72,65 -0,34% DJIA 25461,70 +0,76% Nasdaq 7326,66 -0,32%
В «Роскосмосе» допустили установку видеокамер на российском сегменте МКС
Лента новостей
Лукашенко посчитал ненужной российскую военную базу в Белоруссии 10:55, Политика Пентагон отказался увеличить военное присутствие в Персидском заливе 10:52, Политика В «Роскосмосе» допустили установку видеокамер на российском сегменте МКС 10:51, Общество Почему подорожал XRP: цена токена достигла месячного максимума 10:49, Крипто Китайская CITIC опровергла переговоры с «Роснефтью» о поставках нефти 10:48, Бизнес Обязательный минимум, который должен быть в рабочем кабинете фрилансера 10:45, РБК и Canon В Пентагоне предсказали снижение угрозы со стороны России 10:28, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 10:25, РБК и Thomson Reuters Власти решили внепланово проверять цены на независимых бензоколонках 10:21, Бизнес Как ездить в 2019-м: готовы ли вы ко всем изменениям 10:10, Авто Прогноз дня: нефть может дать импульс роста российскому рынку акций 10:03, Quote Придуманный для ВЭБа вид капитала получат еще два института развития 10:00, Экономика Насколько Россия готова к промышленным инновациям 10:00, РБК и Schneider Electric Пошли на встречу: зачем компании проводят переговоры в необычных местах 09:50, Свое дело Facebook перед выборами в США заблокировал более 100 аккаунтов 09:42, Технологии и медиа Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 09:35, РБК и FW Raiffeisen Fitch усомнился в шансах «Нафтогаза» получить от «Газпрома» $2,6 млрд 09:27, Бизнес Покупатели уже не те: кто еще может успеть заработать на миллениалах 09:19, Потребрынок  Первые после аварии фотографии «Адмирала Кузнецова» 09:12, Фотогалерея  В Калужской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека 09:09, Общество Сергей Вахтеров — РБК: «Инвестиционный рынок наконец-то ожил» 09:05, Бизнес Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 09:00, РБК и Mastercard В Китае показали полномасштабный макет создаваемого с Россией самолета 08:55, Технологии и медиа СК опубликовал видео с места крупного пожара в Кемеровской области 08:44, Общество Протоиерей рассказал о видениях фигурантов дела о коррупции во ФСИН 08:36, Общество СМИ узнали о планах создать единую логистическую систему на базе ГЛОНАСС 08:15, Бизнес 5 модных трендов этой осени 08:14, РБК Pink и KUPIVIP СМИ узнали о скором возобновлении поставок мяса птицы из России в Китай 08:10, Экономика
В «Роскосмосе» допустили установку видеокамер на российском сегменте МКС
Общество, 10:51
0
В «Роскосмосе» допустили установку видеокамер на российском сегменте МКС

«Роскосмос» рассматривает возможность установки камер на российском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Там уточнили, что «такой проект готовится».

В конце августа на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Экипаж обнаружил в обшивке корабля «Союз МС-09», пристыкованного к станции, отверстие, которое удалось устранить с помощью герметика. Расследованием появления дыры занимается специальная комиссия «Роскосмоса». Источники ТАСС и «РИА Новости» говорили, что комиссия рассматривает «злой умысел» в качестве одной из версий повреждения «Союза». В середине сентября «Коммерсантъ» писал, что «Роскосмос» запросил у NASA данные видеорегистраторов астронавтов.

Космонавты воспользуются «Стрелой» при изучении отверстия на «Союзе»
Политика

В период с 3 до 20 декабря российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев выйдут в космос, чтобы изучить отверстие в космическом корабле. Расследование будет проводиться на Земле на основе собранных ими данных. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, определить происхождение отверстия можно будет только после вскрытия обшивки «Союза» с внешней стороны.

Теги: Космос , МКС , космонавты , видеокамеры
Главное
Fitch усомнился в шансах «Нафтогаза» получить от «Газпрома» $2,6 млрд Бизнес
Материалы по теме
Космонавты воспользуются «Стрелой» при изучении отверстия на «Союзе» Политика
Рогозин назвал способ определить происхождение дыры в «Союзе» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter