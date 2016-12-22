В «Роскосмосе» допустили установку видеокамер на российском сегменте МКС

«Роскосмос» рассматривает возможность установки камер на российском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Там уточнили, что «такой проект готовится».

В конце августа на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Экипаж обнаружил в обшивке корабля «Союз МС-09», пристыкованного к станции, отверстие, которое удалось устранить с помощью герметика. Расследованием появления дыры занимается специальная комиссия «Роскосмоса». Источники ТАСС и «РИА Новости» говорили, что комиссия рассматривает «злой умысел» в качестве одной из версий повреждения «Союза». В середине сентября «Коммерсантъ» писал, что «Роскосмос» запросил у NASA данные видеорегистраторов астронавтов.

В период с 3 до 20 декабря российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев выйдут в космос, чтобы изучить отверстие в космическом корабле. Расследование будет проводиться на Земле на основе собранных ими данных. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, определить происхождение отверстия можно будет только после вскрытия обшивки «Союза» с внешней стороны.