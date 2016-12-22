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Космонавты воспользуются «Стрелой» при изучении отверстия на «Союзе»
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Космонавты воспользуются «Стрелой» при изучении отверстия на «Союзе»
Политика, 07:00
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Космонавты воспользуются «Стрелой» при изучении отверстия на «Союзе»
Российские космонавты при выходе в открытый космос соберут сведения о повреждении корпуса «Союза» с помощью «Стрелы» — особого приспособления для передвижения по поверхности станции. Вся работа может занять около пяти часов
Фото: Роскосмос / Global Look

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко во время выхода в открытый космос с целью изучить отверстие на корабле «Союз МС-09» будут использовать кронштейн «Стрела». Об этом РБК рассказали два источника, близкие к «Роскосмосу».

«Будут работать с помощью «Стрелы» — специального приспособления в виде кронштейна для передвижения космонавтов по поверхности станции, поскольку иначе к бытовому отсеку не подобраться», — пояснил один из собеседников РБК.

Тренировки Кононенко, который возглавляет российский отряд космонавтов, в Центре подготовки космонавтов уже завершены, 3 декабря он должен отправиться на Международную космическую станцию (МКС) в составе интернационального экипажа. Выход в космос двух российских космонавтов запланирован на 11 декабря. 20 декабря собранные доказательства должны быть доставлены на Землю, говорят близкие к «Роскосмосу» собеседники РБК.

По их словам, задача Прокопьева и Кононенко заключается в том, чтобы вырезать листы противометеоритной защиты, исследовать внешнее отверстие, затем снять с металла возможный осадок герметика.

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«Вся работа займет несколько часов, примерно пять. Чтобы при этом избежать повреждения скафандров, соответствующие места укрепят сеткой из кевлара», — говорит источник. По его словам, путь от люка до места работ занимает около 12 минут.

Как рассказали РБК в пресс-службе «Роскосмоса», космонавты во время выхода в космос будут использовать специально разработанные устройства, с помощью которых проведут работы на внешней поверхности бытового отсека «Союз МС-09». «Результаты проведанной работы станут еще одним из элементов по определению причины возникновения отверстия в отсеке», — отметили в ведомстве.

30 августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что на российском космическом корабле «Союз МС-09», пристыкованном к Международной космической станции, образовалась микротрещина размером 1,5 мм, из-за которой произошла утечка воздуха с МКС. Обнаружили отверстие после того, как появились данные о медленном падении давления на станции.

На следующий день на сайте NASA появилось сообщение, что отверстие заделано: командир «Союза» Сергей Прокопьев установил заплатку, использовав для этого эпоксидную смолу.

Изначально рассматривались две версии появления трещины: производственный дефект и попадание микрометеорита. Однако спустя несколько дней Рогозин заявил, что трещина в обшивке корабля «Союз МС-09» появилась из-за преднамеренного воздействия дрелью. «Явное воздействие было на обшивку корабля изнутри», при этом оно было оказано «неуверенной рукой», отмечал глава «Роскосмоса».

В середине сентября газета «Коммерсантъ» написала, что преднамеренно просверлить отверстие в «Союзе МС-09» могли американские астронавты с целью как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.

Тогда же было решено, что для расследования ситуации «Роскосмос» отправит к МКС Олега Кононенко, который вместе с уже находящимся на станции Сергеем Прокопьевым соберет сведения. Как отмечал в беседе с РБК исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев, данные будут собираться полностью открыто — «с наличием фотографирования и видеозаписи», само расследование будет происходить на Земле.

2 ноября Рогозин заявил, что «Роскосмос» не исключает, что отверстие могли просверлить на Байконуре. Единственный способ определить, на каком этапе было сделано отверстие «Союза МС-09», — проверить, есть ли герметик на внешней стороне космического корабля, подчеркивал глава госкорпорации.

Космический корабль «Союз МС-09» будет находиться в составе МКС до 20 декабря, в этот день нынешняя экспедиция должна вернуться на Землю.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: МКС , «Союз МС» , космос , «Роскосмос»
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