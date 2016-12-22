Небензя заявил о продолжении подготовки провокации с химоружием в Сирии

Боевики совместно с неправительственной организацией «Белые каски» продолжают подготовку провокации с применением химоружия в сирийском Идлибе. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.
По его словам, 27 октября боевики запрещенной в России террористической организации «Исламская партия Туркестана» перебросили из населенного пункта Маарет ан-Нуман 20 емкостей объемом 10 л, наполненных хлором.
Небензя подчеркнул, что целью провокации является попытка «навесить клеймо нарушителя режима нераспространения на Сирию, дать повод для новых агрессивных действий в отношении Дамаска, заклеймить позором Россию как якобы потворствующую «отвратительным преступлениям режима».
В начале ноября МИД России заявил, что «Белые каски» связаны с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра». В конце октября в Минобороны России сообщали, что боевики готовят провокацию с применением 200 л хлора в Сирии. Ранее сообщалось, что террористы начали съемки постановочной химатаки в сирийской провинции Алеппо.