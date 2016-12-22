Минобороны предупредило о подготовке провокаций с 200 л хлора в Сирии

Террористы из запрещенной в России «Исламской партии Туркестана» доставили в Сирию 200 л хлора, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, говорится в поступившем в РБК сообщении.

По его словам, в сирийских населенных пунктах Эль-Хуаш и Кафр Нэбель разгрузили 20 емкостей с хлором объемом 10 л каждая. Конашенков отметил, что отравляющие вещества могут быть использованы для провокаций с целью обвинить правительственные силы в применении запрещенных веществ.

Конашенков также обвинил членов неправительственной организации «Белые каски» в организации подобных провокаций. «Местные жители сообщили в российский Центр по примирению о проведении данной группой белокасочников поиска жителей, желающих принять участие в постановочных видеосъемках в обмен на продукты питания», — сказал он.

В Минобороны регулярно предупреждают о подготовке в Сирии провокаций с химоружием и инсценировок применения запрещенных отравляющих веществ. Так, 29 октября сообщалось, что «Белые каски» начали съемки постановочной химатаки в провинции Алеппо. По данным военных, туда же привезли емкости, в которых мог быть хлор.

«Белые каски» — волонтерская организация, сформированная в 2014 году и действующая на территориях, которые контролирует сирийская оппозиция. Своей целью члены организации называют поиск выживших после обстрелов, эвакуацию гражданских лиц из опасных зон и доставку гуманитарной помощи.