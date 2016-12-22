Российские военные заявили о новых постановочных съемках химатак в Сирии

Члены неправительственной организации «Белые каски» приступили к съемкам постановочной химатаки в Сирии, говорится в поступившем в РБК сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

В ЦВПС рассказали, что о готовящейся провокации с использованием химического оружия военным сообщили жители сирийской провинции Алеппо. По их словам, в населенные пункты в этом регионе приехали члены «Белых касок». Ранее туда же грузовики привезли емкости, в которых, предположительно, находился хлор.

«В настоящее время члены организации «Белые каски» проводят постановочные съемки с участием неизвестных местным жителям гражданских лиц», — заявили в Центре по примирению.

Военные добавили, что, по их данным, боевики планируют спровоцировать правительственные войска Сирии на ответный огонь в районе города Мареа и позже инсценировать артобстрел снарядами с отравляющими веществами. «После этого миру опять предъявят очередных жертв применения «химического оружия» правительственными войсками», — заявили в Центре.

О подготовке в Сирии провокаций с использованием химоружия ранее неоднократно заявляли в Минобороны России. 15 октября в министерстве cообщили, что члены запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры» привезли в провинцию Идлиб емкости с хлором, который планировали использовать с целью обвинить правительственные силы в использовании химоружия. 20 сентября о том, что в Идлиб доставили отравляющие вещества, рассказала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, по словам которой, в этот регион привезли зарин.

«Белые каски» — сформированная в 2014 году волонтерская организация, функционирующая на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Организация называет своей деятельностью поиск выживших после бомбежек, эвакуацию гражданских из опасных районов, доставку гуманитарной помощи. Члены «Белых касок» заявляют, что не занимают сторон в сирийском конфликте.