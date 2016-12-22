Самолет Lion Air испытывал проблемы со скоростью последние четыре полета

Разбившийся возле индонезийского острова Ява пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air имел проблемы с прибором скорости на протяжении последних четырех полетов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

По его словам, данные о неисправности прибора были получены с бортового самописца, поднятого водолазами со дна Яванского моря.

Лайнер потерпел крушение 29 октября спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты, жертвами авиакатастрофы стали все 189 человек, находившихся на борту самолета. По информации Reuters, за день до трагедии пилот Boeing посылал сигнал бедствия и сообщал о технических проблемах с самолетом.

Спасателям удалось найти оба двигателя, фюзеляж и бортовой самописец лайнера. При этом во время поисковой операции погиб дайвер-спасатель.

Самолеты Boeing 737 Max 8 эксплуатируются с 2016 года, это первое крушение лайнера подобного типа.