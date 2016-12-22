В Индонезии во время поиска упавшего самолета Lion Air погиб водолаз
Общество, 07:07
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В Индонезии во время поиска упавшего самолета Lion Air погиб водолаз
В Индонезии во время поисковой операции на месте крушения самолета авиакомпании Lion Air погиб водолаз. Об этом сказал представитель организации дайверов-спасателей, передает Detik News.
По его словам, дайвер умер в больнице. Его тело было передано родственникам. Собеседник портала сказал, что погибший дайвер был добровольцем.
Самолет Lion Air упал в море около острова Ява 29 октября, спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. На его борту были 189 человек. Все они погибли. Перед крушением пилоты просили диспетчера вернуться в аэропорт вылета. В авиакомпании признали, что у упавшего борта были технические проблемы.
В четверг, 1 ноября, сообщалось, что был обнаружен бортовой самописец упавшего самолета. На данный момент ведутся поиски речевого самописца, который находится в кабине пилотов, пишет The Straits Times. Спасателям нужно найти его на протяжении 30 дней пока работает его батарейка.