Упавший в Индонезии Boeing за день до крушения подавал сигнал бедствия

За день до катастрофы пилот самолета Lion Air запросил экстренное разрешение на возвращение в аэропорт вылета. Спустя несколько минут пилот сообщил, что проблему удалось разрешить. Самолет разбился, выполняя следующий рейс

Поисково-спасательная операция на месте крушения Boeing 737 MAX (Фото: Jefta Images / Barcroft Images / ТАСС)

У Boeing 737 MAX, потерпевшего крушение в понедельник спустя несколько минут после вылета из Джакарты, за день до того возникли технические проблемы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу управления администрации аэропорта Бали и на пилота, который слышал переговоры в эфире.

По данным Reuters, пилот авиакомпании Lion Air, вылетевший из аэропорта города Денпасар на Бали в воскресенье, подал сигнал бедствия и сообщил о технических проблемах с самолетом всего через несколько минут после взлета.

Он запросил экстренное разрешение на возвращение в аэропорт вылета, однако спустя несколько минут доложил, что проблема решена, и продолжил полет. Лайнер затем благополучно приземлился в Джакарте в 22:55 по местному времени.

По словам главы балийского аэропорта, капитан сначала сообщил о проблемах датчиков скорости и высоты, однако затем выразил уверенность, что сможет благополучно совершить перелет из Денпасара в Джакарту. «Он дважды проверил, прежде чем лететь», — рассказал он Reuters.

Этот борт разбился всего несколько часов спустя: Boeing 737 MAX вылетел из Джакарты на остров Суматра в 6:20 утра понедельника и упал в море спустя 13 минут после начала полета.

Срочное сообщение пилота Lion Air о возникших проблемах слышал пилот другого самолета, ожидавшего разрешения на посадку в аэропорту Денпасара. По его словам, из-за этого диспетчеры поручили ему совершать круги над аэропортом, ожидая своей очереди.

Представитель Lion Air отказался от комментариев Reuters, ссылаясь на продолжающееся расследование.

В понедельник, 29 октября, с радаров пропал пассажирский лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air Boeing 737 MAX 8, вылетевший из аэропорта Джакарты. Самолет разбился у побережья острова Ява, погибли все нааходившиеся на борту 189 человек.

Генеральный директор авиакомпании Lion Air Эдвард Сираит ранее говорил, что на рейсе Денпасар — Джакарта возникла техническая проблема, но она была решена «в соответствии с процедурой». Он отказался сообщить, о какой неполадке шла речь.

Reuters изучил данные о полете и пришел к выводу, что самолет двигался хаотически и странно. В частности, в первые несколько минут полета Boeing резко потерял высоту, примерно 250 метров за 27 секунд, в тот момент, когда должен был высоту набирать.

Reuters также пишет, что два пассажира закончившегося благополучно воскресного рейса написали в Instagram о проблемах с системой кондиционирования воздуха и освещением салона, несмотря на трехчасовую задержку перед вылетом. Кроме того, во время перелета была сильная турбулентность, резкие перепады высоты заставили пассажиров «вспомнить все известные молитвы», цитирует агентство одного из пассажиров, выступавшего на местном ТВ.

Boeing 737 MAX относится к новому поколению самолетов, которое превосходит по характеристикам Boeing 737 серии Next-Generation (выпущено более 6 тыс. машин). MAX отличается низким расходом топлива (меньше на 14%, чем у предшественника), сокращением вредных выбросов и шумового следа. Лайнеры этого поколения оборудованы двигателями LEAP-1B производства CFM International с уменьшенной тягой. В Lion Air их используют с августа 2018 года.