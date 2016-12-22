ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,68 65,75 EUR Нал. 75,87 75,10 USD Бирж. 66,20 +0,48 EUR Бирж. 75,44 +0,47 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6393,50 -13,30 IMOEX 2377,95 +0,79% RTSI 1134,80 +0,30% Brent 72,90 -0,16% DJIA 25270,83 -0,43% Nasdaq 7350,27 -1,12%
Спасатели нашли двигатели рухнувшего в Индонезии самолета Lion Air
Лента новостей
Спасатели нашли двигатели рухнувшего в Индонезии самолета Lion Air 11:49, Общество Как private banking гарантирует будущее состоятельных людей 11:40, РБК и FW Raiffeisen Афганистан согласился принять участие в мирных переговорах в Москве 11:25, Политика В Москве завели дела на знакомого с «архангельским террористом» подростка 11:11, Общество Аргентинские власти обвинили Месси в отмывании денег 10:55, Общество 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 10:42, РБК и Cordiant СК начал проверку после гибели трех детей при пожаре в Самарской области 10:32, Общество В Иране заявили о начале массового производства своего истребителя Kowsar 10:11, Технологии и медиа Умер продюсер Брюса Ли и Джеки Чана 10:04, Общество Неизвестный ранил человека при стрельбе возле Дартмутского колледжа в США 09:35, Политика Предвыборная символика: как прочтут в Киеве санкционные списки Москвы 09:33, Мнение Обязательный минимум, который должен быть в рабочем кабинете фрилансера 09:30, РБК и Canon В Евросоюзе назвали необоснованными санкции Москвы против Киева 08:50, Политика Twitter удалил тысячи аккаунтов за призывы не голосовать на выборах в США 08:32, Политика Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в Малайзии 08:18, Общество Ищенко заявил об отказе КПРФ выдвигать кандидата на выборы главы Приморья 08:17, Политика Китай выразил готовность к переговорам с США по торговой сделке 07:59, Политика При столкновении грузовика и поезда на Кубани пострадали 18 человек 07:39, Общество Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 07:10, РБК и Инвитро В Индонезии во время поиска упавшего самолета Lion Air погиб водолаз 07:07, Общество Экс-кандидат в президенты Сурайкин поборется за пост главы Приморья 06:22, Политика Помпео заявил об ослаблении американской безопасности Россией 05:25, Политика Трамп поставил Иран перед «четким выбором» накануне новой волны санкций 04:47, Политика В Думе прокомментировали слова ярославского депутата об отмене пенсии 04:46, Политика США одобрили интеграцию ракет Patriot в будущую ПРО Германии 04:20, Политика Во Флориде неизвестный открыл стрельбу в студии йоги 03:33, Общество Трамп назвал свой брак с Меланией «непростым» 03:08, Общество Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 03:07, РБК и Volkswagen
Спасатели нашли двигатели рухнувшего в Индонезии самолета Lion Air
Общество, 11:49
0
Спасатели нашли двигатели рухнувшего в Индонезии самолета Lion Air

Индонезийские спасатели обнаружили оба двигателя самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air, разбившегося 29 октября у острова Ява. Об этом сообщает Detik со ссылкой на руководителя национального агентства по поиску и спасению Мохаммада Саюги.

Он отметил, что за последние два дня спасатели смогли найти крыло и шасси самолета, а также другие фрагменты воздушного судна. Также было установлено местонахождение фюзеляжа лайнера. Кроме того, спасателями был найден «черный ящик» Boeing. При этом во время поисковой операции погиб один из дайверов-спасателей.

Крушение самолета в Индонезии. Фоторепортаж Еще 3 фото
Фотогалерея

Пассажирский самолет разбился спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 находившихся на борту человек. Это первая авария самолетов подобного типа, которые эксплуатируются с 2016 года. По данным Reuters, за день до авиакрушения пилот самолета сообщал о технических проблемах и подавал сигнал бедствия.

Теги: Индонезия , авиакатастрофа , поисково-спасательная операция
Главное
Ищенко заявил об отказе КПРФ выдвигать кандидата на выборы главы Приморья Политика
Материалы по теме
В Индонезии узнали о проблемах со скоростью у упавшего самолета Lion Air Общество
Lion Air заявила об исправности разбившегося у берегов Индонезии самолета Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter