Спасатели нашли двигатели рухнувшего в Индонезии самолета Lion Air

Индонезийские спасатели обнаружили оба двигателя самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air, разбившегося 29 октября у острова Ява. Об этом сообщает Detik со ссылкой на руководителя национального агентства по поиску и спасению Мохаммада Саюги.

Он отметил, что за последние два дня спасатели смогли найти крыло и шасси самолета, а также другие фрагменты воздушного судна. Также было установлено местонахождение фюзеляжа лайнера. Кроме того, спасателями был найден «черный ящик» Boeing. При этом во время поисковой операции погиб один из дайверов-спасателей.

Пассажирский самолет разбился спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 находившихся на борту человек. Это первая авария самолетов подобного типа, которые эксплуатируются с 2016 года. По данным Reuters, за день до авиакрушения пилот самолета сообщал о технических проблемах и подавал сигнал бедствия.