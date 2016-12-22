США введут санкции против более 600 физических и юридических лиц Ирана

Министерство финансов США введет санкции против более 600 юридических и физических лиц в Иране. Об этом сообщил государственный секретарь Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.



По его словам, речь идет о финансовых ограничениях. «Я уверен, что санкции, которые возобновят свое действие в этот понедельник, не только нефтяные, но и финансовые, будут иметь эффект, который приведет к смене поведения иранского режима. Это наши ожидания. Это и есть цель политики президента [Дональда] Трампа», — сказал Помпео.

США вышли из ядерного соглашения с Ираном в мае. Тогда Трамп сказал, что Вашингтон возобновит санкции против Тегерана 5 ноября. В субботу, 3 ноября, американский лидер заявил, что США хотят, чтобы Иран определился и выбрал, прекращать ему «свое злонамеренное поведение либо продолжать путь к экономической катастрофе». В то же время Трамп сказал, что Вашингтон «открыт» к тому, чтобы подписать новую ядерную сделку с Ираном. Президент пояснил, что новое соглашение должно «навсегда заблокировать» Тегерану «путь к ядерному оружию, коснется всего спектра его злонамеренных действий и будет достойно иранского народа». Трамп подчеркнул, что, пока такое соглашение не будет достигнуто, американские санкции продолжат действовать.