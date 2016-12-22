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США разрешат 8 странам покупать нефть у Ирана без риска санкций
Политика, 17:58
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США разрешат 8 странам покупать нефть у Ирана без риска санкций
США намерены ввести второй раунд санкций в отношении Ирана уже в понедельник, однако восемь стран будут временно освобождены от их последствий. Страны Европейского союза в это число не входят, сказал госсекретарь США
Иранская платформа добычи нефти (Фото: Raheb Homavandi / Reuters)

США сделают временные исключения для восьми стран, импортирующих нефть из Ирана. Такое заявление сделали госсекретарь США Майк Помпео и глава минфина США Стивен Мнучин, сообщает The Washington Post.

По словам Помпео, взамен страны должны будут продемонстрировать «существенное сокращение» поставок сырой нефти из этой страны. Госсекретарь США не раскрыл, какие именно государства будут освобождены от санкций, но подчеркнул, что страны Европейского союза в это число не входят. Полный список стран Госдеп обнародует в понедельник, добавил он.

Помпео также отметил, что США уже добились сокращения экспорта иранской нефти на 1 млн барр. даже без восстановления «энергетических» санкций. Он также подтвердил, что конечная цель США заключается в полном прекращении экспорта иранской нефти.

Глава минфина Стивен Мнучин сообщил, что Вашингтон связался со штаб-квартирой системы SWIFT в Брюсселе и проинформировал ее о возобновлении санкций. Он также сообщил, что новый список США будет состоять из 700 физических лиц и наименований иранских компаний.

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В ночь на 5 ноября США возобновят ту часть санкций против Ирана, которые подразумевают ограничения на покупку нефти у этой страны. Ранее Госдеп также выдвинул 12 требований к Ирану, выполнение которых приведет к снятию санкций. Среди этих требований — прекращение поддержки терроризма, прекращение военного участия в Сирии и полное прекращение программ по созданию ядерных и баллистических ракет.

Ранее о том, что США согласились сделать исключения для восьми стран, сообщало со ссылкой на источники агентство Bloomberg. В числе стран, для которых могут быть сделаны исключения, — Япония, Индия и Южная Корея. Условия выдачи разрешения главному импортеру иранской нефти — Китаю — до сих пор находятся под обсуждением, но в конечном списке КНР все же будет, сказали Bloomberg два источника. Еще четыре страны, которые получат разрешения, источники агентства не назвали.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Иран , санкции , Госдеп
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