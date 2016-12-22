Несогласная с Константинополем община во Флоренции перешла в РПЦЗ

Община храма Рождества Христова и и СВ. Николая Чудотворца во Флоренции перешла в юрисдикцию Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). Об этом «РИА Новости» сообщил настоятель храма протоиерей Георгий Блатинский.
«Процесс перехода нашего прихода в юрисдикцию РПЦЗ полностью завершен, хотя не сомневаюсь, что это решение еще будут оспаривать», — сказал он.
Протоиерей отметил, что состоявшемся общем собрании, на котором было принято решение перейти в РПЦЗ, присутствовали почти сто прихожан храма. Блатинский добавил, что решение было принято на фоне несогласия с действиями Константинопольского патриархата, в юрисдикцию которого ранее входил приход.
В середине октября его синод подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви, а также установил каноническое общение с Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). В РПЦ посчитали шаги Константинопольского патриархата «легитимацией раскола», а впоследствии разорвали с ним отношения.
В конце сентября РПЦЗ приостановила совместное служение с архиереями Константинопольского патриархата, а также совместное участие в работе епископских ассамблей. В октябре архиерейский синод РПЦЗ заявил, что прекращает евхаристическое общение с Константинополем вслед за РПЦ.