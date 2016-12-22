Якутия начнет собственное производство топлива из-за высоких цен на АЗС

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что из-за высоких цен и некачественного бензина на АЗС руководство региона приняло решение начать собственное производство топлива, передает «РИА Новости».

По его словам, власти республики в первую очередь беспокоит вопрос доступности топлива для населения по цене. «Поскольку в Якутии нет АЗС вертикально интегрированных компаний, государство может решить этот вопрос путем регулирования цен оптовых поставщиков. Мы внутри республики можем регулировать только наценку», — рассказал он.

Николаев отметил, что с июня текущего года оптовые цены на литр АИ-92 и АИ-98 увеличились на 8 руб., АИ-95 повысились на 9 руб., а литр дизельного топлива и вовсе подорожал на 12 руб. «Розничные цены на все перечисленные виды топлива на заправках «Саханефтегазсбыта», например, при этом повысились на 4 руб. 80 коп.», — добавил он.

Как отметил глава региона, в связи с этим на повестку дня выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики. Он добавил, что дал соответствующие поручения, которые уже сейчас начинают исполнять компетентные органы.

Весной в России зафиксировали скачок цен на бензин. Тогда власти решили снизить акцизы на топливо, ввели надбавку к ним и разрешили вводить дополнительные экспортные пошлины до 90% на нефтепродукты. Независимые автозаправочные станции отреагировали на такие меры негативно, они предупредили, что к концу года с рынка могут уйти небольшие компании, а цена на бензин может подняться до 100 руб. за литр. В Российском топливном союзе также призвали отменить заморозку цен на заправках, аргументируя это тем, что рост цен на нефтепродукты сделает их продажу невыгодной для независимых АЗС.

31 октября правительство договорилось с нефтяниками о стабилизации цен на топливо. После дискуссий с кабмином нефтяники согласились продлить заморозку цен на бензин до конца года. Правительство обязало нефтяников до 1 ноября подписать соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке. Оно предусматривает «солидарную ответственность» для всех российских нефтяных компаний и фиксирует рекомендации, которые правительство давало нефтяникам ранее. Если договоренности нарушит хотя бы одна компания, наказаны будут все, заявил на совещании вице-премьер Дмитрий Козак.