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Меркель назвала условие для рассмотрения вопроса снятия санкций с России
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Меркель назвала условие для рассмотрения вопроса снятия санкций с России
Война санкций, 17:51
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Меркель назвала условие для рассмотрения вопроса снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции ЕС будут оставаться в силе, пока не будет прогресса в реализации минских соглашений о перемирии на востоке Украины. Об этом сообщает BNS.

Как сказала Меркель в Вильнюсе, пока минские договоренности не будут выполнены или по ним не наметится прогресс, отмена санкций рассматриваться не будет. Она отметила, что встречи «нормандской четверки» по Украине не принесли большого прогресса, однако цель восстановления мира и территориальной целостности Украины сохраняется.

ЕС продлил на полгода санкции против граждан и организаций из России
Политика

13 сентября Совет ЕС принял решение о продлении на полгода индивидуальных санкций, связанных с украинским кризисом, против ряда российских граждан и компаний. Согласно документу, ограничения продлеваются из-за «действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Под них попадают 155 человек и 44 организации.

Решение о продлении санкций вступает в силу 15 сентября.

Впервые эти ограничения были введены в марте 2014 года. Кроме этих санкций действуют экономические санкции против отдельных секторов российской экономики, а также ограничения, введенные после присоединения Крыма, которое в ЕС расценивают как аннексию.

Теги: Санкции , Европа , Ангела Меркель
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