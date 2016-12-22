Нетаньяху поблагодарил Трампа за анонс новых санкций против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за введение санкций в отношении Ирана. Об этом глава правительства написал в своем Twitter.

«Спасибо Вам, Дональд Трамп, за Ваше историческое решение. Санкции действительно близко», — написал Нетаньяху, сославшись на пост американского президента в стилистике сериала «Игра престолов»

2 ноября президент Трамп опубликовал в своем Twitter вое фото с надписью «санкции близко» и датой 5 ноября. Надпись на фото является отсылкой к слогану сериала «Игра престолов» «зима близко», а дата — началом новой волны санкций против энергетического сектора Ирана. В то же время американский телеканал НВО заявил, что считает нежелательным использование цитат из принадлежащего ему сериала, которые являются товарным знаком, в политических целях.

Ноябрьские санкции США против Ирана направлены против его энергетического сектора — основного источника валюты иранского бюджета. Этими мерами Вашингтон хочет заставить прекратить Тегеран демонстрировать «злонамеренное поведение», в частности, вмешиваясь вооруженным путем в дела стран Ближнего Востока. данная волна санкций является второй за несколько месяцев.

Данные ограничения являются следствием выхода США из ядерной сделки, подписанной ими и еще пятью странами (Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай) в 2015 году. Суть соглашения заключалась в отказе Тегерана от ядерной программы в обмен на поэтапное снятие санкций. Выход США из соглашения раскритиковали остальные страны «шестерки» и призвали к его дальнейшему соглашению, а также намерены договориться о механизмах обхода ограничений. Тем не менее, из Ирана и преддверие санкций начали исход крупные европейские энергетические и технологические компании, включая французскую Total.

​