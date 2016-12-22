ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,66 65,78 EUR Нал. 75,97 75,18 USD Бирж. 66,20 +0,48 EUR Бирж. 75,44 +0,47 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6344,60 -90,30 IMOEX 2377,95 +0,79% RTSI 1134,80 +0,30% Brent 72,90 -0,16% DJIA 25270,83 -0,43% Nasdaq 7350,27 -1,12%
Путин дал ряд поручений по реализации нацпроектов
Лента новостей
Суд продлил срок задержания подозреваемому в изготовлении бомбы подростку 15:48, Общество Путин дал ряд поручений по реализации нацпроектов 15:32, Общество Орешкин рассказал о попытках ведомств «замолчать проблемы» с законами 15:03, Экономика Российские военные сопроводили конвой ООН до лагеря беженцев в Сирии 14:58, Политика 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 14:50, РБК и Volkswagen Самолет американских ВВС провел разведку у российских границ 14:42, Политика Патриарх Кирилл рассказал о своей поддержке Фиделя Кастро 55 лет назад 14:30, Общество На Алтае пьяный капитан полиции врезался на автомобиле в витрину магазина 14:13, Общество Глава СПЧ назвал самые распространенные нарушения прав россиян 14:01, Общество Козак рассказал о творящемся «безобразии» на независимых АЗС 13:49, Бизнес Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на топливо в России 13:49, Бизнес Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 13:40, РБК и Экспострой на Нахимовском Порошенко стал почетным доктором Стамбульского университета 13:38, Общество В Татарстане пьяный водитель насмерть сбил двух подростков 13:12, Общество ФИФА обвинила СМИ в желании дискредитировать Джанни Инфантино 12:57, Спорт МИД обвинил США в подрыве ядерной сделки с Ираном путем санкций 12:53, Политика Порошенко подписал в Стамбуле соглашение с Вселенским патриархатом 12:52, Политика Насколько российские предприятия неэффективны по расходу электроэнергии 12:40, РБК и Schneider Electric Роспотребнадзор снял с реализации около 200 т молочных продуктов 12:35, Общество Опубликовано видео с места столкновения грузовика и поезда на Кубани 12:14, Общество Маск назвал 2018 год худшим в своей карьере 12:12, Бизнес Спасатели нашли двигатели рухнувшего в Индонезии самолета Lion Air 11:49, Общество Как private banking гарантирует будущее состоятельных людей 11:40, РБК и FW Raiffeisen Афганистан согласился принять участие в мирных переговорах в Москве 11:25, Политика В Москве завели дела на знакомого с «архангельским террористом» подростка 11:11, Общество Аргентинские власти обвинили Месси в отмывании денег 10:55, Общество 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 10:42, РБК и Cordiant СК начал проверку после гибели трех детей при пожаре в Самарской области 10:32, Общество
Путин дал ряд поручений по реализации нацпроектов
Общество, 15:32
0
Путин дал ряд поручений по реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин подписал протокол заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в котором содержится ряд поручений. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил правительству привести нацпроекты в соответствии с ключевыми параметрами и обратить особое внимание на необходимость определения конкретных способов, этапов и методов выполнения поставленных задач.

Минфин рассказал о проблемах с подготовкой нацпроектов
Экономика

Согласно документу, кабмин должен принять меры по финансовому обеспечению достижения целей, предусмотренных нацпроектами, а также обеспечить участие госкорпораций и компаний с государственным участием в реализации нацпроектов. Внешэкономбанку рекомендовано координировать участие институтов развития в выполнении проектов.

В конце октября Владимир Путин обратился к кабмину с призывом «не засыпать на ходу» при реализации нацпроектов. Чиновникам нельзя работать «как обычно» при их выполнении, они должны понимать важность поставленных задач, указывал глава государства. Путин также потребовал от глав госкомпаний и корпораций представить предложения по возможному вкладу в нацпроекты. Он добавил, что важнейшим партнером государства в реализации программ является частный бизнес.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что правительство планирует направить на финансирование нацпроектов и развитие инфраструктуры 5,5 трлн руб. в 2019–2021 годах.

Теги: Владимир Путин , поручения
Главное
Орешкин рассказал о попытках ведомств «замолчать проблемы» с законами Экономика
Материалы по теме
Путин призвал министров «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов Политика
Правительство за три года направит на нацпроекты более 5,5 трлн руб. Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter