Путин дал ряд поручений по реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин подписал протокол заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в котором содержится ряд поручений. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил правительству привести нацпроекты в соответствии с ключевыми параметрами и обратить особое внимание на необходимость определения конкретных способов, этапов и методов выполнения поставленных задач.

Согласно документу, кабмин должен принять меры по финансовому обеспечению достижения целей, предусмотренных нацпроектами, а также обеспечить участие госкорпораций и компаний с государственным участием в реализации нацпроектов. Внешэкономбанку рекомендовано координировать участие институтов развития в выполнении проектов.

В конце октября Владимир Путин обратился к кабмину с призывом «не засыпать на ходу» при реализации нацпроектов. Чиновникам нельзя работать «как обычно» при их выполнении, они должны понимать важность поставленных задач, указывал глава государства. Путин также потребовал от глав госкомпаний и корпораций представить предложения по возможному вкладу в нацпроекты. Он добавил, что важнейшим партнером государства в реализации программ является частный бизнес.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что правительство планирует направить на финансирование нацпроектов и развитие инфраструктуры 5,5 трлн руб. в 2019–2021 годах.