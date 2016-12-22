ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,40 64,73 EUR Нал. 75,55 73,81 USD Бирж. 65,69 +0,17 EUR Бирж. 74,83 -0,28 USD ЦБ. 65,63 +0,32 EUR ЦБ. 75,08 +0,22 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6577,00 +14,90 IMOEX 2336,49 +1,34% RTSI 1125,08 +1,65% Brent 76,75 -0,32% DJIA 24579,59 -2,43% Nasdaq 7161,61 -3,73%
Путин потребовал от глав госкомпаний вложиться в «проекты прорыва»
Лента новостей
В Туапсинском районе в результате паводка погиб один человек 22:58, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 22:52, РБК и Thomson Reuters В Госдуме отказались разрешить судьям выносить решения в сокращенном виде 22:48, Общество Трамп после сообщений о рассылке бомб призвал дать сильный ответ 22:42, Политика Премьер-министр Италии назвал встречу с Путиным плодотворной 22:09, Политика Путин потребовал от глав госкомпаний вложиться в «проекты прорыва» 22:07, Политика Участок федеральной трассы в Сочи перекрыт из-за наводнения 22:05, Общество 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 22:05, РБК и Lenovo Лига чемпионов по футболу. «Локомотив» — «Порту». Онлайн 22:00, Спорт Полиция рассказала о начинке отправленных Клинтону и Обаме бомб 21:57, Общество Депутат и глава меджлиса сорвал заседание российско-украинской комиссии 21:56, Политика Диалог без вето: о чем премьер Италии говорил с Путиным в Кремле 21:42, Политика СКР задержал куратора патриотического воспитания в Москве 21:30, Общество Нурмагомедову выплатили половину гонорара за бой с Макгрегором 21:24, Спорт Путин призвал министров «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов 21:18, Политика Кончаловский показал Путину и Конте фрагмент фильма «Грех» о Микеланджело 21:14, Общество Минкомсвязь снимет монополию операторов на тестирование технологии 5G 21:11, Технологии и медиа Холодные игры: от чего зависит качество и надежность зимних шин 20:56, Партнерский материал В Samsung назвали слухами сообщения об иске и штрафе для Ксении Собчак 20:54, Общество Путин пообещал быстрый и эффективный ответ на выход США из ДРСМД 20:53, Политика Тренер «Спартака» Рианчо рассказал о разногласиях с Каррерой 20:47, Спорт Охота на вице-мэров: чем обернется спецоперация силовиков в Сочи 20:45, Политика Сечин опроверг выход итальянской Eni из проектов с «Роснефтью» 20:39, Бизнес Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 20:38, РБК и Экспострой на Нахимовском Конгрессмену в США отправили подозрительную посылку после Клинтон и Обамы 20:35, Общество Российский L'Officiel сменил владельца 20:30, Технологии и медиа Появилось видео наводнения в Туапсе 20:26, Общество Трамп и Пенс осудили рассылку бомб семье Клинтон и Обаме 20:16, Политика
Путин потребовал от глав госкомпаний вложиться в «проекты прорыва»
Политика, 22:07
0
Путин потребовал от глав госкомпаний вложиться в «проекты прорыва»
Госкомпании будут обязаны участвовать в национальных проектах, заявил Путин. Он потребовал от глав «Газпрома», «Ростеха», «Ростелекома», «Роснефти» и других компаний «вклада в программы и проекты прорыва»
Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Президент Владимир Путин обратился к главам госкомпаний и корпораций с требованием представить предложения по возможному вкладу в нацпрограммы. Слова Путина прозвучали на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«Обязательным является участие в проектах развития госкомпаний, именно для таких целей они и создавались в конечном итоге. В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа, «Газпрома», «Ростеха», «Ростелекома», «Роснефти», «Росатома» и других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва», — сказал глава государства.

Особо Путин отметил, что важнейшим партнером государства «в реализации планов развития» он видит частный бизнес. «Задача — предложить инвесторам, частным компаниям действительно перспективные, выгодные проекты, чтобы они могли развиваться, создавать новые рабочие места, наращивать экспорт, выходить на глобальные рынки», — заявил президент.

Представитель «Ростелекома», комментируя слова главы государства, в беседе с РБК напомнил, что компания «активнейшим образом вовлечена в нацпрограмму «Цифровая экономика». «Ростелеком» возглавляет центр компетенций «Информационная инфраструктура», много работает по направлениям «Цифровое госуправление», «Умный город», «Кибербезопасность», «Цифровые технологии» и другим, заметил он, добавив, что есть корпоративные социальные программы, которые, по сути, поддерживают другие нацпрограммы — например, субсидирование ставок по ипотеке (доступное жилье и другие).

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев комментировать сроки представления и суть предложений по вкладу компании в нацпроекты не стал. Представитель «Газпрома» на запрос РБК не ответил. РБК направил запрос в «Ростех».

Путин призвал министров «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов
Политика

С призывом к «настоящему прорыву» России Путин обратился к гражданам страны после победы на президентских выборах. Риторику о необходимости прорыва России в различных областях он использовал и позднее: так, в августе, он призвал к прорыву в научно-технической сфере. «Научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов, и убежден, что мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей», — заявлял президент. Тогда же Путин обещал увеличить финансирование науки и создать в России все необходимые условия для «привлечения иностранных специалистов и талантливой российской молодежи».

Паспорта нацпроектов были подготовлены в соответствии с целями до 2024 года, которые были определены последним майским указом Путина. Это программы по 12 направлениям (демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги). Также определенные указом программы включают в себя цели относительно производительности труда и поддержки занятости, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, международной кооперации и экспорта.

И снова указы: что Путин поручил правительству на следующие шесть лет
Экономика

18 октября стало известно о проблемах с подготовкой нацпроектов. Вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов тогда отмечал, что профильные ведомства так и не представили предложения о финансировании всех нацпроектов. Сложившуюся ситуацию глава ведомства связал с «очень низкой дисциплиной» чиновников.

Авторы: Георгий Тадтаев, Анна Балашова, Евгения Маляренко.
При участии: Инна Сидоркова, Людмила Подобедова.
Теги: Владимир Путин , нацпроекты
Главное
Путин призвал министров «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов Политика
Материалы по теме
Путин призвал министров «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов Политика
Путин подписал указ о передаче ОАК «Ростеху» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter