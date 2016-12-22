Путин потребовал от глав госкомпаний вложиться в «проекты прорыва»

Госкомпании будут обязаны участвовать в национальных проектах, заявил Путин. Он потребовал от глав «Газпрома», «Ростеха», «Ростелекома», «Роснефти» и других компаний «вклада в программы и проекты прорыва»

Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Президент Владимир Путин обратился к главам госкомпаний и корпораций с требованием представить предложения по возможному вкладу в нацпрограммы. Слова Путина прозвучали на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«Обязательным является участие в проектах развития госкомпаний, именно для таких целей они и создавались в конечном итоге. В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа, «Газпрома», «Ростеха», «Ростелекома», «Роснефти», «Росатома» и других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва», — сказал глава государства.

Особо Путин отметил, что важнейшим партнером государства «в реализации планов развития» он видит частный бизнес. «Задача — предложить инвесторам, частным компаниям действительно перспективные, выгодные проекты, чтобы они могли развиваться, создавать новые рабочие места, наращивать экспорт, выходить на глобальные рынки», — заявил президент.

Представитель «Ростелекома», комментируя слова главы государства, в беседе с РБК напомнил, что компания «активнейшим образом вовлечена в нацпрограмму «Цифровая экономика». «Ростелеком» возглавляет центр компетенций «Информационная инфраструктура», много работает по направлениям «Цифровое госуправление», «Умный город», «Кибербезопасность», «Цифровые технологии» и другим, заметил он, добавив, что есть корпоративные социальные программы, которые, по сути, поддерживают другие нацпрограммы — например, субсидирование ставок по ипотеке (доступное жилье и другие).

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев комментировать сроки представления и суть предложений по вкладу компании в нацпроекты не стал. Представитель «Газпрома» на запрос РБК не ответил. РБК направил запрос в «Ростех».

С призывом к «настоящему прорыву» России Путин обратился к гражданам страны после победы на президентских выборах. Риторику о необходимости прорыва России в различных областях он использовал и позднее: так, в августе, он призвал к прорыву в научно-технической сфере. «Научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов, и убежден, что мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей», — заявлял президент. Тогда же Путин обещал увеличить финансирование науки и создать в России все необходимые условия для «привлечения иностранных специалистов и талантливой российской молодежи».

Паспорта нацпроектов были подготовлены в соответствии с целями до 2024 года, которые были определены последним майским указом Путина. Это программы по 12 направлениям (демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги). Также определенные указом программы включают в себя цели относительно производительности труда и поддержки занятости, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, международной кооперации и экспорта.

18 октября стало известно о проблемах с подготовкой нацпроектов. Вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов тогда отмечал, что профильные ведомства так и не представили предложения о финансировании всех нацпроектов. Сложившуюся ситуацию глава ведомства связал с «очень низкой дисциплиной» чиновников.