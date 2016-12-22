Спасатели нашли черный ящик упавшего в Индонезии Boeing

Водолазы ВМС Индонезии обнаружили бортовой самописец упавшего в Яванском море Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air, сообщает Detik News.

Черный ящик был поднят с глубины 32 м на борт поискового судна. Кроме того, к настоящему моменту из воды извлечены тела 48 человек, летевших на самолете. Один из погибших уже опознан.

Днем ранее военные спасатели нашли место падения Boeing 737 Max 8. Самолет разбился 29 октября, через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек. Среди пассажиров находились 20 сотрудников индонезийского Минфина.