Операция «Преданный патриот»: как США намерены остановить мигрантов

Президент США Дональд Трамп выступил в пользу ужесточения контроля за южной границей страны из-за приближения каравана мигрантов из Гондураса. Скажется ли это на расстановке сил перед выборами в конгресс, разбирался РБК

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

«Пожалуйста, возвращайтесь обратно»

Пентагон отправит на укрепление юго-западной границы США 5,2 тыс. солдат, передает агентство AP во вторник, 30 октября. Такое решение военное ведомство приняло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости ужесточить контроль над пунктами въезда в страну из-за приближения каравана мигрантов, движущегося из Южной Америки к югу США. «Это вторжение в нашу страну, и наши военные ждут вас!» — написал президент в Twitter. «Пожалуйста, возвращайтесь обратно, вы не сможете попасть в Соединенные Штаты, пока не воспользуетесь легальными методами», — обратился он к мигрантам.

Комплекс мер по укреплению границы Пентагон реализует в рамках операции «Преданный патриот», заявил генерал ВВС ​Терренс О'Шонесси. Таким образом, на защиту южных границ США бросят больше военных (5,2 тыс.), чем на борьбу с террористами в Сирии (2 тыс.), констатирует AP. В ходе операции будут задействованы и вертолеты, которые будут выявлять с воздуха нелегально проникающих в Америку южноамериканцев, уточняет The Washington Post.

Фото: Rodrigo Abd / AP

Трамп обратил внимание на то, что в число мигрантов входят «некоторые очень плохие люди» — члены банд и «неизвестные люди с Ближнего Востока». Как отмечает CNN, Трамп, скорее всего, имел в виду членов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Ранее ведущее гватемальское издание Prensa Libre написало о поимке правоохранительными органами этой страны 100 сообщников ИГ. В своей статье Prensa Libre ссылается на слова президента Гватемалы Джимми Моралеса. Позднее материал Prensa Libre процитировала консервативная организация Judicial Watch, допустив, что представители ИГ могли проникнуть в караван. Прежде Трамп грозил закрыть границу с Мексикой и остановить финансовую помощь странам, которые «не контролируют собственное население».

В понедельник, 29 октября, Трамп сказал, что для расселения южноамериканцев, надеющихся получить право на убежище в США, будут построены специальные палаточные лагеря. «Они [палатки] будут очень красивые, и они [мигранты] будут ждать там [решения о предоставлении убежища], и если они его не получат, то пускай убираются», — подчеркнул американский лидер в интервью Fox News.

Южноамериканский миграционный кризис

Марш мигрантов стартовал в городе на севере Гондураса, Сан-Педро-Сула, в середине октября. Сначала в колонне было менее 200 человек, но к моменту пересечения границы с Гватемалой набралось уже около 1 тыс., а по мере продвижения по этой стране число участников увеличилось еще в четыре раза, сообщал USA Today. 25 октября караван уже был на юге Мексики — в 1000 км от границы США. 29 октября караван достиг города Оахака в Мексике.

Фото: Rodrigo Abd / AP

Госсекретарь США Майк Помпео после специальной встречи со своим мексиканским коллегой Луисом Видегараем заявил, что ситуация с мигрантами близка к критической. А Трамп написал в своем Twitter, что мексиканская полиция и вооруженные силы не в состоянии остановить караван, который направляется к южной границе Соединенных Штатов.

Неспособность властей Гондураса, Сальвадора и Гватемалы остановить движение людей заставила Трампа пригрозить прекращением финансовой помощи этим странам. По официальным данным, в 2016 году США предоставили Гватемале $131,2 млн, Гондурасу — $98,3 млн, Сальвадору — $67,9 млн, значительная часть из которых шла на решение проблемы нелегальной миграции.

Троица нестабильных



Гондурас, Сальвадор и Гватемала входят в число самых бедных стран в мире с высоким уровнем насилия. По последним данным Всемирного банка (2016 год), Сальвадор и Гондурас находились на первом и втором местах по числу убийств на 100 тыс. человек (83 и 57 соответственно). Гватемала — на десятом месте (27). В Мексике, куда стремятся мигранты, 19 убийств на 100 тыс. жителей. В России, для сравнения, — десять убийств на 100 тыс. человек, в США — 5,3.



Среди стран Северной и Южной Америки у Гондураса самый низкий ВВП — около $2500 на душу населения.



Население Сальвадора — 6,5 млн человек, Гондураса — 8,4 млн, Гватемалы — 14,3 млн.

Политические последствия

Реализация операции «Преданный патриот» стартовала за неделю до промежуточных выборов в конгресс США, намеченных на 7 ноября.

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

7 ноября американцы выберут новый состав 435-местной палаты представителей, а также 35 сенаторов (из ста). В настоящее время республиканцы контролируют большинство мандатов в обеих палатах конгресса (51 — в сенате, 236 — в палате представителей). И если итоги ноябрьских выборов в сенат предсказать сложно, то победа демократов в большинстве округов палаты представителей очень вероятна, прогнозируют эксперты. Согласно прогнозам портала FiveThirtyEight, демократам удастся получить контроль над большинством в палате представителей с вероятностью 85,7%.

Однако Трамп отмел предположения, что его жесткая реакция на приближение каравана мигрантов к США связана с попытками укрепить рейтинг Республиканской партии в преддверии голосования. «Это никак не связано с выборами», — заверил он (цитата по AP).

В Демократической партии осудили попытки Трампа перевести внимание от таких важных проблем, как здравоохранение, к миграции. «Президент понимает, что это [здравоохранение] — самая важная проблема для американцев», — подчеркнули в совместном заявлении лидеры демократов в сенате и палате представителей Чак Шумер и Нэнси Пелоси.

Трамп утверждает, что демократы привержены политике «открытых границ» и что нелегальная миграция обходится США в «миллиарды долларов». Президент призвал партию Шумера и Пелоси перестать препятствовать реформам миграционного законодательства». «Демократы должны помочь нам своими голосами [в конгрессе], чтобы утвердить твердые (но справедливые) законы. Если они этого не сделают, мы будет действовать гораздо жестче», — предупредил Трамп в Twitter.

Демократы напрасно не уделяют внимание проблеме иммиграции, утверждает в своей редакторской колонке Bloomberg. Попытки мигрантов пересечь американскую границу в надежде, что это даст им автоматическое право на убежище, «неверны и опасны», констатирует издание. «Вход в США — это привилегия, а не право», — утверждает Bloomberg. И призывает демократов обратиться к мигрантам с призывом развернуться обратно.

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Рост внимания к ситуации с караваном мигрантов вряд ли сможет радикально изменить расклад в преддверии выборов в ту или иную сторону, сказал РБК руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков. ​Издержки и возможности, которые политики могут извлечь из такой ситуации, примерно равнозначны, считает эксперт. «С одной стороны, в регионах с высоким процентом латиноамериканского населения критика Трампа со стороны демократов может укрепить их позиции, — пояснил Шариков. — С другой — обострение миграционной проблемы улучшает шансы соратников Трампа в южных республиканских штатах».