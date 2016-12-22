Генпрокуратура не увидела в обращении Золотова оснований для проверки

Генпрокуратура не нашла в видеообращении директора Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному оснований для проверки, сообщила РБК председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова.

«Они написали, что не видят оснований для проверки и считают, что гражданин мог обратиться в суд, если полагает, что сведения порочат его честь и достоинство, только непонятно, о каком именно гражданине идет речь — имеется в виду Навальный или Золотов», — отметила она.

По словам Слабуновой, она также ожидает ответа на аналогичное обращение, адресованное президенту России Владимиру Путину. «Я написала, что по совокупности всего сделанного следовало бы отправить в отставку такого руководителя национальной гвардии», — добавила председатель «Яблока».

Ответ ведомства председатель «Яблока» опубликовала в Facebook.

Ранее Слабунова утверждала, что в обращении Золотова можно усмотреть нарушение нескольких статей уголовного кодекса: угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенную по мотивам политической ненависти или вражды (ч. 2 ст. 19 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенное с угрозой применения насилия и использованием служебного положения (ч. 2 ст. 282 УК РФ).

В конце августа Навальный опубликовал на YouTube расследование, в котором утверждал, что Росгвардия покупает продукты по завышенным ценам. По словам оппозиционера, в число участников этой схемы входят Золотов и крымский мясокомбинат «Дружба народов».

Комбинат подал в суд на Навального после публикации. Золотов записал видеообращение, в котором назвал его «оппозиционной моськой» и потребовал «сатисфакции», вызвав на поединок. «Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами — куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную», — сказал глава Росгвардии.

На момент публикации обращения Золотова Навальный находился под арестом за организацию митинга в конце января. После освобождения он ответил главе Росгвардии и заявил, что согласно правилам проведения дуэлей за ним остается «выбор места и оружия». После этого он пригласил Золотова на дебаты, дав ему неделю на размышление. «Шлите ваших секундантов или что там еще вам не хватает для сатисфакции. Время пошло», — заявил Навальный.

Глава Росгвардии отказался от участия в дебатах, подчеркнув, что приглашал оппозиционера «на спортивное мероприятие». Позже Золотов заявил, что «для начала вообще пропустил бы его [Навального] через полиграф».