Золотов отказался от дебатов с Навальным

Принимать участие в теледебатах с Навальным глава Росгвардии не намерен, так как вызывал его на «спортивный поединок», пояснил Виктор Золотов

Виктор Золотов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не намерен участвовать в дебатах с оппозиционером Алексеем Навльным, сообщает «Интерфакс»

«Дебаты? Я его на другое приглашал», — сказал Золотов, отвечая на вопрос о том, примет ли он приглашение Навального принять участие в дебатах на телевидении. «Поэтому мы с ним не сходимся», — добавил глава Росгвардии. «Но на вопрос его я отвечу, — продолжил он. — Потом решим [каким образом]».

По словам главы Росгвардии, вызывая Навального на дуэль, он пригласил его на «спортивное соревнование, не более того». «Меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим — прав он был или нет», — заявил Золотов.

Основатель ФБК Алексей Навальный уже прокомментировал решение Золотова. «На дуэль же. Я четко помню. Там было слова «дуэль», — написал он в Twitter.

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