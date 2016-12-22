В Париже сочли присутствие России не способствующим стабилизации в ЦАР

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что российское присутствие в Центральноафриканской Республике не содействует стабилизации в этой стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью министра еженедельнику Jeune Afrique.
«Россия укрепила свое присутствие в Центральноафриканской Республике в последние месяцы, это правда», — отметила она.
Ранее стало известно, что один из лидеров военного формирования бывших мусульманских повстанцев «Селека» в ЦАР Абдулай Иссен дал центральноафриканским войскам 48 часов, чтобы покинуть контролируемые ими территории. Причиной ультиматума стало отстранение от должности председателя парламента ЦАР мусульманина Карима Мекасуа. Иссен обвинил президента Туадеру в заговоре, совершенном при поддержке «наемников из России». Он также отметил, что присутствие российских наемников становится все более опасным для демократии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком информацию о требовании вывести правительственные войска и российских наемников из районов, контролируемых «Селекой».