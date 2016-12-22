Суд в Уфе арестовал фигуранта по делу об изнасиловании в отделе полиции

Кировский районный суд Уфы арестовал до 31 декабря одного из трех фигурантов дела о групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Об этом сообщает ТАСС.
Подозреваемыми по делу проходят экс-начальник отдела по вопросам миграции, бывший начальник ОМВД по Уфимскому району и экс-глава ОМВД по Кармаскалинскому району Республики Башкортостан.
Следствие считает, что трое офицеров полиции изнасиловали девушку в отделе полиции в ночь на 30 октября, при этом супруга одного из подозреваемых заявила, что в момент происшествия ее муж был дома.
Фигурантов дела 1 ноября уволили из МВД, в их рабочих кабинетах и дома прошли обыски.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК (изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера группой лиц).