В Уфе обыскали дома подозреваемых в изнасиловании коллеги начальников МВД

В Уфе следователи провели обыски на работе и дома у бывших начальников отделов регионального управления МВД, которых подозревают в групповом изнасиловании. Об этом сообщает телеканал «БСТ». Об обысках сообщает также «Комсомольская правда в Уфе».

Трое подозреваемых — 34-летний начальник отдела по вопросам миграции и 51-летний начальник ОМВД по Уфимскому району, а также 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району — были задержаны 31 октября. По версии следствия, в ночь на 30 октября они напали на девушку-дознавателя в служебном помещении и совершили против нее насильственные действия. Девушка написала заявление в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера группой лиц).

Глава МВД Башкортостана Роман Деев 1 ноября ​уволил подозреваемых из органов за «совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции». Сейчас следователи решают вопрос об избрании меры пресечения, приводит «БСТ» слова старшего помощника руководителя следственного управления СК по региону Евгения Каневского.