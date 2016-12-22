Жена проходящего по делу об изнасиловании полицейского заявила об алиби

Супруга одного из полицейских, подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, заявила, что в момент происшествия ее муж был дома. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

«С 29 на 30 октября он дома ночевал. Во вторник пошел на работу», — сказала она. Женщина уточнила, что домой ее супруг возвращается с работы в 11 вечера.

По ее словам, муж не пришел ночевать домой, только когда его задержали. Также женщина заявила, что ее супруг является «отзывчивым и положительным человеком», о котором всегда хорошо отзывались коллеги. У них двое детей трех и четырех лет.

Как уточняет телеканал, речь идет о бывшем начальнике отдела по вопросам миграции ОМВД Уфимского района. По данным СК, ему 34 года.

Помимо него подозреваемыми по делу являются бывший 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району и 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району. Об их задержании стало известно 31 октября.

По версии следствия, трое мужчин напали на 23-летнюю девушку-дознавателя в служебном помещении в ночь на 30 октября. Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК (изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера группой лиц). В связи с произошедшим подозреваемых уволили из органов МВД, у них на работе и дома провели обыски.