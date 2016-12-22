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Следствие попросило арестовать подозреваемых в изнасиловании полицейских
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Следствие попросило арестовать подозреваемых в изнасиловании полицейских
Общество, 09:22
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Следствие попросило арестовать подозреваемых в изнасиловании полицейских

Кировский районный суд Уфы рассмотрит ходатайство следствия об аресте трех бывших сотрудников полиции, подозреваемых в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Об этом РБК сообщила начальник общего отдела пресс-службы суда Анжелла Сафиуллина.

Уточняется, что рассмотрение дела назначено на 14:00 (12:00 мск). Заседание пройдет в закрытом режиме.

В Уфе обыскали дома подозреваемых в изнасиловании коллеги начальников МВД
Общество

Подозреваемыми по делу проходят бывший начальник отдела по вопросам миграции, экс-начальник ОМВД по Уфимскому району, а также бывший глава ОМВД по Кармаскалинскому району. По версии следствия, в ночь на 30 октября они совершили в отношении девушки-дознавателя насильственные действия. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК (изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера группой лиц).

1 ноября подозреваемые были уволены из органов МВД из-за «совершения проступков, порочащих честь и достоинство сотрудников полиции». Позднее телеканал «БСТ» сообщил, что следователи провели обыски на работе и дома у бывших полицейских.

Теги: изнасилование , полиция
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