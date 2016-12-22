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У берегов Индонезии нашли корпус упавшего самолета Lion Air
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У берегов Индонезии нашли корпус упавшего самолета Lion Air
Общество, 12:36
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У берегов Индонезии нашли корпус упавшего самолета Lion Air

Водолазы обнаружили корпус рухнувшего у берегов Индонезии Boeing авиакомпании Lion Air. Об этом сообщает Detik со ссылкой на представителя ВМС, контр-адмирала Юдо Маргоно.

Он уточнил, что фюзеляж практически разрушен. Также найдены двигатель и шасси. Маргоно уточнил, что для поднятия частей самолета на поверхность потребуется тяжелая техника.

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Накануне был найден «черный ящик» упавшего самолета, его уже подняли на поверхность. Как уточняет Detik, он разломан на две части, что затрудняет извлечение информации. Reuters писал, что за день до авиакатастрофы пилот Boeing сообщал о технических проблемах с самолетом и подавал сигнал бедствия.

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Самолет Boeing 737 MAX, следовавший из Джакарты в Панкалпинанг, разбился 29 октября через 13 минут после вылета. На его борту находились 189 человек. Авиаперевозчик заявил, что самолет был исправен.

Теги: Самолет , Индонезия , обломки
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