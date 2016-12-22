Власти Крыма опровергли невыплату компенсации пострадавшей в Керчи

Власти Крыма выплатили компенсацию в 500 тыс. руб. Юрию Калиниченко, чья дочь Наталья пострадала при атаке на Керченский политехнический колледж. Об этом «РИА Новости» сообщила замминистра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось.

«Деньги были в Керчи на расчетном счете РНКБ, но когда папа уехал в Москву, эти деньги были переведены в московский филиал РНКБ. Чтобы папа снял эти деньги, ему достаточно прийти в банк и написать заявление», — сказала замминистра.

Сейчас 16-летняя девушка находится в столичном НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, отец прибыл в Москву, чтобы ухаживать за дочерью. Об этом мужчина рассказал МК.

По его словам, у семьи нет денег на лечение. Калиниченко отметил, что в администрации Керчи ему сказали открыть счет в банке, куда переведут компенсацию. «Я открыл счет в банке. Но денег так не видел. До сих пор ничего начислено не было», — отметил мужчина.

Студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков 17 октября открыл стрельбу из помпового ружья в учебном заведении. Он также привел в действие самодельное взрывное устройство. Погиб 21 человек, более 70 пострадали, стрелок покончил с собой. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

После нападения президент Владимир Путин поручил Росгвардии подготовить предложения по ужесточению правил продажи оружия. О необходимости ужесточить контроль над оружием также заявляли секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.