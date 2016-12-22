Москалькова предложила повысить возраст получения разрешения на оружие

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила повысить возрастной ценз для получения разрешения на оружие после того, как 18-летний Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в керченском колледже. Об этом она заявила журналистам, передает «РИА Новости». ​

«Я думаю, что очень важно сегодня рассмотреть вопрос о том, чтобы поднять возрастной ценз на право приобретения оружия. Это должно быть не менее 25 лет человеку», — заявила омбудсмен.

Москалькова отметила, что в 18 лет выдавать оружие рано, поскольку у молодых людей еще нет «социального опыта и, может быть, даже еще устойчивого морально-нравственного ориентира в жизни».

23 октября Москалькова встретилась со студентами Керченского политехнического колледжа. Она предложила ​создать горячую линию в следственных органах, чтобы получить необходимую для расследования информацию от свидетелей. Также омбудсмен поддержала предложение властей Крыма привлечь к охране школ сотрудников Росгвардии.

17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков пронес в учебное учреждение оружие и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил жизнь самоубийством. Он также заложил в колледже самодельное взрывное устройство, которое сработало в столовой. Погиб 21 человек, более 70 пострадали. СК России завел уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

По данным источника РБК в правоохранительных органах, подозреваемый получил разрешение на ношение оружия 8 сентября.