ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,96 64,24 EUR Нал. 76,26 73,37 USD Бирж. 65,72 -0,16 EUR Бирж. 74,97 +0,39 USD ЦБ. 65,65 +0,06 EUR ЦБ. 74,58 +0,16 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 6380,60 +10,50 IMOEX 2359,33 +0,28% RTSI 1131,38 +0,46% Brent 73,02 -3,64% DJIA 25379,09 +1,05% Nasdaq 7428,97 +1,69%
Президент Армении распустил парламент
Лента новостей
Украина арестовала в Мариуполе следовавшее из России судно 22:17, Политика «Спартак» одержал первую победу после отставки Массимо Карреры 22:02, Спорт СМИ узнали о предложении Трампа отправить представителя Госдепа в ООН 22:01, Политика Обязательный минимум, который должен быть в рабочем кабинете фрилансера 21:48, РБК и Canon Независимый топливный союз раскритиковал соглашение властей с нефтяниками 21:43, Экономика Мировые центробанки показали четырехлетний рекорд закупки золота 21:37, Финансы Заключенные ИК-3 в Ярославской области сообщили об избиениях 21:18, Общество Меркель объяснила свое заявление об уходе из политики 21:07, Политика 6 правил путешествия с друзьями 21:06, РБК и Билайн Президент Армении распустил парламент 21:05, Политика «Ростов» выбил «Зенит» из Кубка России по футболу 20:57, Спорт Франция и Германия обвинили Россию в атаке на беспилотник ОБСЕ 20:54, Политика Суд в Москве продлил до 5 февраля арест братьев Магомедовых 20:33, Общество Опубликовано видео задержания участника экономической блокады Крыма 20:10, Общество Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 20:10, РБК и Mastercard Кубок России по футболу. «Спартак» — «Анжи». Онлайн 20:00, Спорт В Москве образовались девятибалльные пробки 19:56, Общество В Киеве Меркель приветствовала почетный караул на украинском языке 19:52, Общество Цена нефти Brent впервые с 22 августа упала ниже $73 19:46, Экономика Трамп рассказал о выполнении обещания никогда не врать 19:37, Политика У посла США в России Джона Хантсмана обнаружили рак 19:35, Общество Росздравнадзор вынес Ozon.ru предостережение из-за торговли лекарствами 19:26, Бизнес 5 модных трендов этой осени 19:25, РБК Pink и KUPIVIP Почему снижаются цены на бензин 19:17, Бизнес СК сообщил о задержании пятерых членов экстремистской ячейки в Дагестане 18:55, Политика В Уфе уволили подозреваемых в изнасиловании коллеги сотрудников МВД 18:34, Общество 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 18:32, РБК и Volkswagen Совхоз имени Ленина подал к Грудинину иск на ₽1 млрд 18:30, Общество
Президент Армении распустил парламент
Политика, 21:05
0
Президент Армении распустил парламент

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске Национального собрания республики в соответствии с законодательством, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В этом же документе он назначил внеочередные выборы парламента Армении на 9 декабря. Указ вступит в силу на следующий день после его публикации.

Парламент распустили после того, как премьер-министр Никол Пашинян, занявший эту должность после акций протеста, заявил об уходе в отставку и дважды не был переизбран в ходе голосований парламента.

Пашинян добился роспуска парламента Армении
Политика

«Перезагрузка» парламента была одним из планов Пашиняна, о которых он объявил после прихода к власти. Однако полномочий для роспуска Национального собрания у премьер-министра Армении нет. Кроме того, 2 октября в парламент внесли поправки, разрешающие откладывать заседания — это могло затянуть процесс досрочных выборов.

16 октября Пашинян ушел в отставку. Он объяснил, что его уход носит формальный характер, а сделал он это, чтобы распустить парламент. По Конституции Армении после отставки Пашиняна нового главу кабмина должны избрать в течение двух недель, на это у парламента есть две попытки. Если же этого не произойдет, законодательный орган распускают, а в стране проводят внеочередные парламентские выборы. В качестве премьер-министра фракция «Елк» выдвинула Пашиняна, однако, как он и планировал, избрать его не смогли ни 24 октября, ни 1 ноября.

Теги: Армения , Парламент
Главное
Меркель объяснила свое заявление об уходе из политики Политика
Материалы по теме
Пашинян добился роспуска парламента Армении Политика
Пашинян не исключил закупки Арменией американского оружия Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter