Процедура против премьера: почему в Армении возобновились протесты

Что происходило ночью в парламенте Армении
Вечером 2 октября Национальное собрание Армении (всего в нем 105 депутатов) 67 голосами приняло законопроект, вводящий поправки в регламент его работы: они разрешают откладывать заседания, что может помешать премьер-министру страны Николу Пашиняну быстро провести досрочные выборы в парламент. Внесение поправок спровоцировало акцию протеста у здания Национального собрания — там в итоге собрались несколько тысяч человек.
«Перезагрузка» парламента была одним из ключевых обещаний Никола Пашиняна после прихода к власти: перевыборы должны были завершить транзит власти в стране. Но согласно Конституции Армении премьер-министр не имеет права распустить парламент. Досрочные выборы проводятся только в том случае, если премьер подал в отставку и парламент с двух попыток не смог избрать нового главу правительства. Принятые же накануне поправки позволяют парламенту не собираться неопределенное время — и таким образом не выносить вопрос об избрании нового главы правительства на повестку дня, максимально затягивая этот процесс, объяснил РБК депутат партии Пашиняна «Гражданский договор» Ален Симонян.
Инициатором закона выступила Республиканская партия Армении (РПА), которая была правящей до мая этого года, когда Пашинян, вдохновивший массовые протесты, вынудил ее лидера и премьера Сержа Саргсяна уйти в отставку. У РПА в парламенте 50 мандатов, и она фактически контролирует его работу. Поддержку закона также оказали партии «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения». Нынешний парламент Армении был избран в прошлом году, естественным образом его полномочия истекут только в 2021 году.
Теперь президент Армен Саркисян должен подписать законопроект в трехнедельный срок. Если он этого не сделает, закон вступит в силу и без его подписи. Пашинян уже обратился к президенту страны с просьбой не подписывать законопроект.
В ночь со вторника на среду армянский премьер лично приехал к зданию парламента, прилюдно распорядился об отставке шести министров от партий, проголосовавших за принятие поправок, а затем вошел в парламент, где несколько часов вел переговоры с оппозицией.
Как Пашинян и оппозиция предлагают провести выборы
На ночных переговорах с оппонентами премьер-министр предлагал им план проведения досрочных выборов. «Теоретически РПА, «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения» могут избрать нового премьера, но они знают, что за этим последует негативная, бурная реакция народа. Я предложил подписать документ, согласно которому после моей отставки они (депутаты этих партий. — РБК) не предложат своих кандидатов на пост нового премьера, и в декабре мы проведем досрочные выборы», — рассказал Пашинян. По словам премьера, депутаты «уловили призыв народа» и «устно заверили, что не собираются выдвигать своего кандидата на пост премьера» после его отставки.
Республиканцы же заявляют, что не смогли договориться с Пашиняном о сроках проведения внеочередных выборов — именно из-за этого так и не был подписан итоговый меморандум. «Премьеру был предложен самый компромиссный вариант: выборы переносятся на май 2019 года. До этого необходимо реформировать избирательный кодекс, проинформировать надлежащим образом международных наблюдателей, предоставить время остальным партиям для подготовки к выборам, стабилизировать ситуацию и лишь потом идти на выборы», — сказал в среду заместитель председателя РПА Армен Ашотян. Однако, добавил он, Пашинян по-прежнему настаивает на скорейшем проведении выборов — уже в декабре этого года. Он также отметил, что решение о выдвижении со стороны РПА кандидата на пост премьер-министра Армении могло бы стать частью соглашения. Позднее об этом же заявил глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян.
Правительство не примет никакие устные обещания — только договоренности, скрепленные «бумагой», рассказывает Симонян. Он в числе прочих сторонников Пашиняна был в ночь со 2 на 3 октября в здании парламента во время переговоров с оппозицией. По словам Симоняна, никакого официального соглашения между оппозиционными депутатами и Пашиняном заключено так и не было.
Зачем Пашиняну новые выборы
До вчерашнего дня одним из вероятных сценариев для проведения досрочных выборов оставалось проведение конституционной реформы, что изменит правила роспуска парламента. О планах провести такую реформу неоднократно говорил сам премьер. В начале сентября он заявил о том, что уже ведется подготовка пакета конституционных изменений, которые, однако, не смогут вступить в силу без двух третей голосов в парламенте, контролируемом оппозицией.
Выступая минувшей ночью, Пашинян заявил, что уйдет в отставку, но продолжит исполнять обязанности главы правительства. По словам Симоняна, идея конституционной реформы уже не так актуальна, и премьер, скорее всего, действительно воспользуется возможностями действующего законодательства для проведения досрочных выборов.
На данный момент правительство Армении пользуется большой популярностью — это показали прошедшие 23 сентября выборы в Совет старейшин Еревана, где блок союзников Пашиняна «Мой шаг» набрал более 81% голосов. В итоге мэром армянской столицы стал поддержанный лично премьером Айк Марутян. В Ереване проживает около трети всего населения страны.
В ближайшие дни станет ясно, нужны ли вообще Пашиняну какие-либо гарантии со стороны парламента в том, что он не будет избирать другого премьера, чтобы уйти в отставку и спровоцировать конституционный кризис, который закончится перевыборами в Национальное собрание, говорит Симонян.
В сложившейся ситуации действия РПА логичны, считает директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян, так как их единственный шанс сохранить хоть какое-то представительство во власти — затянуть дату проведения досрочных выборов. Если популярность Пашиняна не снизится, на следующих парламентских выборах они рискуют даже не пройти в парламент, говорит эксперт, но она не может бесконечно держаться на уровне 80%.