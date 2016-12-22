Процедура против премьера: почему в Армении возобновились протесты

Национальное собрание Армении, контролируемое оппозицией, приняло закон, который может помешать Николу Пашиняну быстро провести досрочные выборы в парламент. Премьер объявил о своей скорой отставке, чтобы форсировать перевыборы

Демонстранты у парламента Армении в Ереване (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Что происходило ночью в парламенте Армении

Вечером 2 октября Национальное собрание Армении (всего в нем 105 депутатов) 67 голосами приняло законопроект, вводящий поправки в регламент его работы: они разрешают откладывать заседания, что может помешать премьер-министру страны Николу Пашиняну быстро провести досрочные выборы в парламент. Внесение поправок спровоцировало акцию протеста у здания Национального собрания — там в итоге собрались несколько тысяч человек.

«Перезагрузка» парламента была одним из ключевых обещаний Никола Пашиняна после прихода к власти: перевыборы должны были завершить транзит власти в стране. Но согласно Конституции Армении премьер-министр не имеет права распустить парламент. Досрочные выборы проводятся только ​в том случае, если премьер подал в отставку и парламент с двух попыток не смог избрать нового главу правительства. Принятые же накануне поправки позволяют парламенту не собираться неопределенное время — и таким образом не выносить вопрос об избрании нового главы правительства на повестку дня, максимально затягивая этот процесс, объяснил РБК депутат партии Пашиняна «Гражданский договор» Ален Симонян.​

Инициатором закона выступила Республиканская партия Армении (РПА), которая была правящей до мая этого года, когда Пашинян, вдохновивший массовые протесты, вынудил ее лидера и премьера Сержа Саргсяна уйти в отставку. У РПА в парламенте 50 мандатов, и она фактически контролирует его работу. Поддержку закона также оказали партии «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения». Нынешний парламент Армении был избран в прошлом году, естественным образом его полномочия истекут только в 2021 году.

Теперь президент Армен Саркисян должен подписать законопроект в трехнедельный срок. Если он этого не сделает, закон вступит в силу и без его подписи. Пашинян уже обратился к президенту страны с просьбой не подписывать законопроект.

В ночь со вторника на среду армянский премьер лично приехал к зданию парламента, прилюдно распорядился об отставке шести министров от партий, проголосовавших за принятие поправок, а затем вошел в парламент, где несколько часов вел переговоры с оппозицией. ​

Как Пашинян и оппозиция предлагают провести выборы

На ночных переговорах с оппонентами премьер-министр предлагал им план проведения досрочных выборов. «Теоретически РПА, «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения» могут избрать нового премьера, но они знают, что за этим последует негативная, бурная реакция народа. Я предложил подписать документ, согласно которому после моей отставки они (депутаты этих партий. — РБК) не предложат своих кандидатов на пост нового премьера, и в декабре мы проведем досрочные выборы», — рассказал Пашинян. По словам премьера, депутаты «уловили призыв народа» и «устно заверили, что не собираются выдвигать своего кандидата на пост премьера» после его отставки.

Никол Пашинян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Республиканцы же заявляют, что не смогли договориться с Пашиняном о сроках проведения внеочередных выборов — именно из-за этого так и не был подписан итоговый меморандум. «Премьеру был предложен самый компромиссный вариант: выборы переносятся на май 2019 года. До этого необходимо реформировать избирательный кодекс, проинформировать надлежащим образом международных наблюдателей, предоставить время остальным партиям для подготовки к выборам, стабилизировать ситуацию и лишь потом идти на выборы», — сказал в среду заместитель председателя РПА Армен Ашотян. Однако, добавил он, Пашинян по-прежнему настаивает на скорейшем проведении выборов — уже в декабре этого года. Он также отметил, что решение о выдвижении со стороны РПА кандидата на пост премьер-министра Армении могло бы стать частью соглашения. Позднее об этом же заявил глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян.

Правительство не примет никакие устные обещания — только договоренности, скрепленные «бумагой», рассказывает Симонян.​ Он в числе прочих сторонников Пашиняна был в ночь со 2 на 3 октября в здании парламента во время переговоров с оппозицией. По словам Симоняна, никакого официального соглашения между оппозиционными депутатами и Пашиняном заключено так и не было.

Зачем Пашиняну новые выборы

До вчерашнего дня одним из вероятных сценариев для проведения досрочных выборов оставалось проведение конституционной реформы, что изменит правила роспуска парламента. О планах провести такую реформу неоднократно говорил сам премьер. В начале сентября он заявил о том, что уже ведется подготовка пакета конституционных изменений, которые, однако, не смогут вступить в силу без двух третей голосов в парламенте, контролируемом оппозицией.

Выступая минувшей ночью, Пашинян заявил, что уйдет в отставку, но продолжит исполнять обязанности главы правительства. По словам Симоняна, идея конституционной реформы уже не так актуальна, и премьер, скорее всего, действительно воспользуется возможностями действующего законодательства для проведения досрочных выборов.

На данный момент правительство Армении пользуется большой популярностью — это показали прошедшие 23 сентября выборы в Совет старейшин Еревана, где блок союзников Пашиняна «Мой шаг» набрал более 81% голосов. В итоге мэром армянской столицы стал поддержанный лично премьером Айк Марутян. В Ереване проживает около трети всего населения страны.

В ближайшие дни станет ясно, нужны ли вообще Пашиняну какие-либо гарантии со стороны парламента в том, что он не будет избирать другого премьера, чтобы уйти в отставку и спровоцировать конституционный кризис, который закончится перевыборами в Национальное собрание, говорит Симонян.

В сложившейся ситуации действия РПА логичны, считает директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян, так как их единственный шанс сохранить хоть какое-то представительство во власти — затянуть дату проведения досрочных выборов. Если популярность Пашиняна не снизится, на следующих парламентских выборах они рискуют даже не пройти в парламент, говорит эксперт, но она не может бесконечно держаться на уровне 80%.​