Парламент Армении не избрал Пашиняна премьер-министром

Национальное собрание Армении не избрало Никола Пашиняна премьер-министром страны. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».

Парламентская фракция «Елк» выдвинула его кандидатуру накануне. Отмечается, что перед выборами и.о. премьер-министра Пашинян призывал не голосовать за него.

Агентство сообщает, что фракции Республиканской партии Армении (РПА) и «Армянской Революционной Федерации Дашнакцутюн» отказались принимать участие в голосовании. Против кандидатуры Пашиняна проголосовал один депутат, еще 11 воздержались от голосования. При этом «за» никто не проголосовал.

16 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Он объяснил, что его отставка носит формальный характер, она необходима для роспуска парламента.

По Конституции страны, на избрание нового премьер-министра дается две попытки. Если избрать главу кабинета министров не удается, то парламент распускается и назначаются внеочередные выборы в законодательный орган. После прихода к власти Пашиняна он пообещал «перезагрузить» Национальное собрание Армении. Внеочередные выборы могут пройти в середине декабря, отмечает «Новости-Армения».