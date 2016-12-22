Пашинян добился роспуска парламента Армении

Парламент Армении вновь не избрал Пашиняна главой правительства и теперь будет автоматически распущен. Именно ради этого Пашинян в октябре подал в отставку с поста премьера

Никол Пашинян (Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС)

Национальное собрание Армении на внеочередном заседании в четверг, 1 ноября, во второй раз не избрало премьер-министра страны, сообщают «Новости Армении». В соответствии с Конституцией страны парламент будет распущен.

Единственным кандидатом на пост премьер-министра был исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян, который 16 октября подал в отставку. Тогда он объяснил, что отставка носит формальный характер и нужна для роспуска парламента.

«Национальное собрание распускается по закону. Поздравляю», — написал 1 ноября Пашинян на своей странице в Facebook вскоре после того, как парламент во второй раз не смог избрать главу армянского правительства.

За и против кандидатуры Пашиняна на заседании 1 ноября не проголосовали никто, 13 воздержались. Две фракции — «Дашнакцутюн» и «Царукян» — заявили, что не примут участие в голосовании. 24 октября парламент Армении не избрал премьера в первый раз.

Согласно Конституции Армении в случае повторного неизбрания премьер-министра большинством голосов от общего числа депутатов Национальное собрание распускается и президент назначает досрочные выборы. Несмотря на роспуск, текущий парламент продолжит работу до созыва первой сессии парламента нового созыва.

В четверг Пашинян заявил журналистам, что внеочередные парламентские выборы состоятся,​ вероятнее всего, 9 декабря 2018 года, добавляют «Новости Армении». «Сроки проведения внеочередных парламентских выборов будут объявлены после подписания президентом соответствующего указа, однако, по предварительной договоренности, они состоятся 9 декабря», — сказал Пашинян.

Пашинян, пришедший к власти весной этого года, обещал «перезагрузить» парламент Армении.