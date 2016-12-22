Пашинян объявил об уходе с поста премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что подал в отставку. Такая мера необходима для роспуска парламента республики и проведения внеочередных парламентских выборов

Никол Пашинян (Фото: Gevorg Ghazaryan / Imago / ТАСС)

Никол Пашинян заявил о том, что подает в отставку с поста премьер-министра Армении для роспуска парламента страны и проведения досрочных выборов.

«Я подаю в отставку <...> Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы», — сказал Пашинян. Он также подчеркнул, что его отставка носит формальный характер, но все же является «очень волнительным моментом».​ По словам Пашиняна, Армения входит в новый период своей истории. ​«Мы должны завершить начавшуюся весной революцию», — отметил он.

«Перезагрузка» парламента была одним из ключевых обещаний Пашиняна после его прихода к власти. Но полномочий распустить парламент у премьер-министра Армении нет. Чтобы прошли досрочные выборы, глава кабмина должен подать в отставку. Согласно Конституции Армении, в течение следующих двух недель парламент должен избрать нового главу кабинета министров, на что дается две попытки. Если премьер не будет избран, законодательный орган распускается, в стране проходят внеочередные парламентские выборы.​

Ситуацию для Пашиняна осложняет то, что в парламенте у поддерживающих его сил — меньшинство. При этом у главной оппозиционной силы, Республиканской партии Армении, и поддерживающих ее депутатов из других фракций достаточно голосов для избрания премьер-министром любого кандидата. Чтобы не допустить такого развития ситуации, Пашинян 8 октября заключил соглашение с лидером и основателем партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагиком Царукяном — меморандум обязывал ППА в случае отставки премьера его фракцию («Царукян») не выдвигать своего кандидата. 10 октября о своем отказе выдвигать кандидата заявила и Республиканская партия, 15 октября такое же решение приняла партия «Дашнакцутюн».

Внеочередные парламентские выборы должны состояться 9–10 декабря «плюс-минус несколько дней», назвал сроки Пашинян. Они могут пройти уже по новым правилам — во вторник правительство одобрило и отправило на утверждение парламента проект изменений в Избирательный кодекс. Правительство предлагает снизить проходной порог для партий и партийных блоков с 5 до 4% и с 7 до 6% соответственно. Если парламент примет проект, то в новом Национальном собрании могут появиться четыре оппозиционные силы вместо прежних трех, и они получат как минимум треть депутатских мандатов, сообщает ТАСС. Сейчас в парламенте 105 депутатов от четырех фракций. ​У оппозиционной Республиканской партии 50 депутатских мандатов, фракция «Царукян» имеет 31 мандат. Фракция «Дашнакцутюн» представлена семью депутатами. У фракции «Елк», которая сформирована при участии партии премьера «Гражданский договор», — девять мандатов. Еще восемь депутатов сейчас не включены в какую-либо фракцию, после смены власти в Армении они покинули фракцию Республиканской партии.

Социологические опросы фиксируют высокие рейтинги Пашиняна. По данным Gallup, его деятельность на посту премьера одобряют 89,0%. Единственные прошедшие после прихода Пашиняна к власти выборы прошли в сентябре в городской парламент Еревана. Победу на них одержал блок «Мой шаг», ядро которого составляет партия Пашиняна «Гражданский договор».