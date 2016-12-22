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Россия ввела санкции против украинских бизнесменов и чиновников
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Россия ввела санкции против украинских бизнесменов и чиновников
Политика, 11:06
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Россия ввела санкции против украинских бизнесменов и чиновников
В санкционном списке фигурирует Алексей Порошенко — старший сын президента Украины. Также ограничения введены против Юлии Тимошенко и Арсена Авакова
Алексей Порошенко (Фото: Максим Никитин / ТАСС)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. Меры коснутся 322 физических лиц и 68 юридических лиц Украины.

Что это за санкции

Введенные ограничительные меры предусматривают блокировку (заморозку) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

Цель постановления — «противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины», также документ направлен на «нормализацию двусторонних отношений».

Кого коснутся новые ограничения

Санкции коснутся, в том числе судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной рады 8-го созыва, украинских бизнесменов, чиновников администрации президента страны, а также юридических лиц, которые контролируются крупнейшими украинскими бизнесменами.

Также санкции вводятся против Алексея Петровича Порошенко, который родился 6 марта 1985 года в Киеве. Эти данные совпадают с ФИО и датой рождения старшего сына президента Украины Петра Порошенко.

Санкции введены также против лидера партии «Батикьвщина» Юлии Тимошенко, главы МВД Арсена Авакова, уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева и основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса.

В список попали высокопоставленные силовики, политики и чиновники, среди них — посол Украины в США Валерий Чалый, министр обороны Степан Полторак и его заместитель Анатолий Петренко, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, генпрокурор Юрий Луценко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

С чем связаны санкции

Постановление правительства о введении санкций было принято в соответствии с указом, подписанным президентом Владимиром Путиным в конце октября — это был указ о специальных экономических мерах, которые должны быть приняты из-за недружественных и противоречащих международному праву действий Украины в отношении россиян.

После этого указа Дмитрий Медведев сообщил, что под действие ответных мер попадут сотни физических и юридических лиц, однако заверил, что меры не коснутся украинского народа в целом.

В мае 2018 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое расширило санкции в отношении российских юридических и физических лиц, а также продлило действие ранее введенных ограничительных мер.

Материал дополняется.

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