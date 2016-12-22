Индонезийские военные нашли место падения разбившегося Boeing

Спасатели обнаружили предполагаемое местоположение фюзеляжа самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air, разбившегося 29 октября около острова Ява. Об этом заявил глава Вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто, сообщает Detik.

Однако глава ВС отметил, что спасателям нужно время, чтобы подтвердить местонахождение фюзеляжа. Спасательные работы ведутся с применением подводных роботов, оснащенных эхолотами.

Пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разбился спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившихся на борту, включая группу сотрудников Министерства финансов Индонезии.

Видео: @Sutopo_PN / Twitter

В авиакомпании сообщали, что самолет был исправлен, однако по информации Sky News, у лайнера были проблемы со скоростью. Гендиректор Lion Air отмечал, что у разбившегося самолета были технические проблемы, перед катастрофой пилоты запрашивали разрешения вернуться в аэропорт Джакарты.

Лайнер был введен в эксплуатацию авиакомпанией в августе, первый полет Boeing 737 Max 8 прошел в августе. Это первая авиакатастрофа с участием самолетов такого типа.