ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,40 64,92 EUR Нал. 75,42 73,90 USD Бирж. 65,56 -0,29 EUR Бирж. 74,40 -0,49 USD ЦБ. 65,77 -0,04 EUR ЦБ. 74,79 -0,25 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6335,50 -30,10 IMOEX 2299,98 -0,74% RTSI 1105,33 -0,65% Brent 76,44 -1,48% DJIA 24878,10 +1,77% Nasdaq 7163,26 +1,53%
Индонезийские военные нашли место падения разбившегося Boeing
Лента новостей
Голикова отказалась расширить запрет на госзакупки импортных медизделий 07:00, Общество В Афганистане семь человек погибли при взрыве возле тюрьмы 06:57, Общество Звезда рынка видеоигр рассказал, где берет идеи для новых бизнесов 06:37, РБК и Canon Ракетчики уничтожили склад с оружием боевиков на учениях в Забайкалье 06:04, Политика В США при крушении вертолета погибли два человека 05:29, Политика Россияне почувствовали больше ответственности за происходящее в стране 05:24, Общество Небензя процитировал Пушкина на заседании Совбеза ООН 04:41, Политика Спецпрокурор Мюллер сообщил ФБР о попытках обвинить его в домогательствах 04:24, Политика Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 04:07, РБК и Philips Помпео призвал арабскую коалицию остановить авианалеты на города в Йемене 03:58, Политика Reuters узнал имя нового спецпосланника генсека ООН по Сирии 03:36, Политика СМИ узнали об успешном испытании Индией баллистической ракеты Agni-1 03:29, Политика Глава ФИФА сообщил о кибератаке на компьютеры федерации 03:02, Общество В Камеруне погиб американский проповедник 02:27, Общество Европейские страны призвали Россию остановить выборы главы ДНР 01:54, Политика В рейтинг лучших университетов мира вошли 14 российских вузов 01:48, Общество Минюст США обвинил Китай в промышленном шпионаже 01:38, Политика 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 01:23, РБК и Cordiant Ежемесячная аудитория Facebook превысила 2 млрд человек 01:06, Технологии и медиа Небензя обвинил США и ЕС в невыполнении Украиной минских соглашений 00:52, Политика ФАС допустила напряжение в обществе из-за перехода на цифровое вещание 00:26, Технологии и медиа Почти каждый пятый россиянин назвал себя жертвой преступлений 00:24, Общество Президент ЛУКОЙЛа исключил дефицит топлива на внутреннем рынке 00:15, Бизнес СМИ назвали экс-замминистра транспорта претендентом на финскую верфь ОСК 00:06, Бизнес Власти оценят последствия российских законов для бизнеса 00:04, Экономика МИД Дании отозвал своего посла в Иране для консультаций 00:03, Политика Борисов рассказал о судьбе утонувшего при ремонте «Кузнецова» плавдока 00:01, Общество Власти создали комиссию для расследования ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» 30 окт, 23:56, Общество
Индонезийские военные нашли место падения разбившегося Boeing
Общество, 07:39
0
Индонезийские военные нашли место падения разбившегося Boeing

Спасатели обнаружили предполагаемое местоположение фюзеляжа самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air, разбившегося 29 октября около острова Ява. Об этом заявил глава Вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто, сообщает Detik.

Однако глава ВС отметил, что спасателям нужно время, чтобы подтвердить местонахождение фюзеляжа. Спасательные работы ведутся с применением подводных роботов, оснащенных эхолотами.

Крушение самолета в Индонезии. Фоторепортаж Еще 3 фото
Фотогалерея

Пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разбился спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившихся на борту, включая группу сотрудников Министерства финансов Индонезии.

Видео: @Sutopo_PN / Twitter

В авиакомпании сообщали, что самолет был исправлен, однако по информации Sky News, у лайнера были проблемы со скоростью. Гендиректор Lion Air отмечал, что у разбившегося самолета были технические проблемы, перед катастрофой пилоты запрашивали разрешения вернуться в аэропорт Джакарты.

Лайнер был введен в эксплуатацию авиакомпанией в августе, первый полет Boeing 737 Max 8 прошел в августе. Это первая авиакатастрофа с участием самолетов такого типа. 

Теги: Boeing 737 , Индонезия , авиакрушение
Главное
Голикова отказалась расширить запрет на госзакупки импортных медизделий Общество
Материалы по теме
Власти назвали число людей на разбившемся в Индонезии самолете Lion Air Общество
Lion Air заявила об исправности разбившегося у берегов Индонезии самолета Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter